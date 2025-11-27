[속보]'추경호 체포동의안' 국회서 가결…계엄 해제 방해 혐의

12·3 비상계엄 당시 계엄 해제 표결 방해 혐의를 받는 추경호 국민의힘 의원에 대한 체포동의안이 27일 국회 본회의를 통과했다.





