메인비즈협회, 피봇브릿지와 '2025 중소기업 M&A 추진 전략 설명회' 개최

최호경기자

입력2025.11.27 15:02

메인비즈협회(한국경영혁신중소기업협회)는 26일 서울 중구 대한상공회의소에서 피봇브릿지와 '2025 중소기업 인수·합병(M&A) 추진 전략 설명회'를 개최했다고 27일 밝혔다.


이번 설명회는 M&A에 관심이 있는 매도·매수 희망 중소기업 45개사가 참가했다. 실무에서 필요한 ▲M&A 추진절차 ▲M&A 기업가치 평가 ▲M&A 관련 법률·세무 이슈 ▲M&A 디지털플랫폼 등 핵심 내용을 중심으로 진행했다.

메인비즈협회는 26일 서울 중구 대한상공회의소에서 피봇브릿지와 '2025 중소기업 인수·합병(M&A) 추진 전략 설명회'를 개최했다. 메인비즈협회

설명회에 참석한 중소기업 관계자들은 기업의 기술가치평가방법, 부외부채 확인 및 처리, M&A 대상기업의 정보보호 등에 대한 질문과 함께 사모펀드의 지분투자와 우수사례에 대한 높은 관심을 보였다.

향후 메인비즈협회와 피봇브릿지는 M&A 수요기업 발굴, 매칭, 인수 관련 보험 및 금융 등 포괄적인 서비스를 제공할 계획이다.


차영태 메인비즈협회 상무는 "M&A를 통해 신성장동력을 확보하고 규모의 경제를 달성해 중소기업이 스케일업을 추진할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
