하이엠솔루텍, LG트윈스 우승 기념 '시스템에어컨 세척 25%할인'

김형민기자

입력2025.11.27 11:59

겨울철 난방 시즌 맞춰 LG 정품 분해세척
실내 공기질 및 기기 성능 관리 지원

LG전자의 냉난방공조(HVAC) 유지보수 자회사 하이엠솔루텍이 LG트윈스 프로야구단의 정규시즌·한국시리즈 통합 우승을 기념해 내년 1월31일까지 'LG윈윈페스티벌' 세척 프로모션을 진행한다고 27일 밝혔다.


하이엠솔루텍의 LG트윈스 우승 기념 ‘시스템에어컨 세척 25%할인’ 이벤트 홍보 포스터. 하이엠솔루텍

하이엠솔루텍의 LG트윈스 우승 기념 '시스템에어컨 세척 25%할인' 이벤트 홍보 포스터. 하이엠솔루텍

프로모션은 LG트윈스 우승을 기념해 고객 감사의 의미로 천장형 LG시스템에어컨 실내기 분해세척을 25% 할인된 가격에 제공하는 걸 골자로 한다.

행사 대상은 LG시스템에어컨을 사용하는 가정 및 일반 사업장 모두다. 시스템에어컨 일반형(1·2·4 WAY, 원형카세트)과 공기청정 기능이 포함된 공청형 실내기 전 제품군이 포함된다. 공청형 실내기의 경우 3중 필터와 공기청정 시스템을 최적의 상태로 유지할 수 있도록 맞춤형 세척이 진행된다. 단, 스탠드와 벽걸이 에어컨은 행사 대상에서 제외된다.


고온 다습한 여름철 장시간 냉방 운전을 거친 시스템에어컨은 내부에 먼지나 곰팡이, 세균 등에 노출되기 쉽다. 이 상태에서 겨울철 난방을 가동할 경우 악취나 기기 효율이 저하되는 등 여러 문제가 발생할 수 있어 사전 조치가 반드시 필요하다.


하이엠솔루텍의 정품 분해세척은 인증 받은 친환경 세척 약품과 40℃ 이상의 고온·고압 세척 장비를 활용해 특허 기반의 전문 세척 프로세스로 진행된다. 또한 LG전자 전문 교육을 이수한 엔지니어가 제품 분해부터 상태 진단, 고온·고압 세척 및 건조, 사후 리포트 제공에 이르기까지 전 과정을 정밀하게 수행해 차별화된 품질과 신뢰성을 보장한다.

유광열 하이엠솔루텍 대표는 "겨울철에는 난방 가동 시간이 늘어나 여름철 냉방 운전 과정에서 축적된 오염이 실내 환경에 그대로 영향을 줄 가능성이 높다"며 "정품 분해세척을 통해 고객들이 보다 합리적인 비용으로 실내 공기질과 기기 성능을 안정적으로 관리하는 데 도움이 되길 바란다"고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr


