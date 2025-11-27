인트러스투자운용, 하드락 인터내셔널과 MOU 체결

하드락 인터내셔널이 보유한 브랜드 및 투자자 Pool과 전세계 호텔 운영에 대한 노하우를 활용해 인트러스투자운용이 추진하는 호텔 프로젝트리츠 활성화 기대

인트러스투자운용(사업부문 사장 강신은)과 하드락 인터내셔널(하드락 인터내셔널 수석 부사장 겸 글로벌 호텔 개발 대표 TODD HRICKO)은 국내 호텔/부동산 개발 프로젝트 발굴 및 투자를 위한 전략적 제휴(MOU)를 11월 26일 강남파이낸스센터에서 체결했다.

본 협약을 통해 하드락 인터내셔널의 호텔 운영의 노하우와 인트러스투자운용의 리츠를 활용한 금융구조를 접목하여 호텔 개발 및 운영에 대한 시너지 창출을 도모하며, 동시에 인트러스투자운용이 검토하고 있는 호텔 등의 부동산 개발 및 매입 프로젝트에 하드락 인터내셔널이 참여하여, 국내 진출을 본격적으로 추진할 수 있는 교두보를 확보할 계획이다.

하드락 인터내셔널은 전 세계적으로 유명한 엔터테인먼트 및 라이프스타일 브랜드로서, 세련된 디자인과 현대적인 스타일, 탁월한 서비스와 음악이 연결된 브랜드이며, 전세계 75개국에 호텔 100여개, 하드락카페 165개 등 총 300여개 체인을 운영하고 있는 글로벌 호텔 체인 그룹이다. 세부 브랜드 라인업으로 하드락 인터내셔널의 핵심 브랜드인 HARDROCK HOTEL&CASINO, 전 세계 휴양지에 숙박, F&B, 엔터테인먼트, SPA 등 All Inclusive 형태로 운영하는 HARDROCK HOTEL&RESORT, 주요 도심에 위치하여 패셔너블하고 럭셔리한 공간과 함께 서비스를 제공하는 HARDROCK HOTEL, 하드락 브랜드의 4성급 브랜드로 현대적이면서도 합리적인 서비스를 제공하는 REVERB BY HARD ROCK, 하드락의 호텔 주거서비스, 공유주방, 서비스룸을 제공하고, 각 거주자의 스튜디오룸을 기준으로 독립적이면서도 공간을 공유하며 동시에 호텔 서비스를 제공받는 호텔 주거서비스인 HARD ROCK RESIDENCE 및 기존 하드락의 전신으로, 레스토랑, 공연, 서비스 Goods, 지역의 특수성을 제공하는 HARD ROCK CAFE를 운영하고 있다.

TODD HRICKO 대표 는 "하드락 인터내셔널이 운영 중인 브랜드 및 투자자Pool과 전 세계 호텔 운영에 대한 노하우를 바탕으로 인트러스투자운용이 향후 추진하는 프로젝트리츠 개발사업에 투자 가치를 높이는데 일조할 것으로 기대한다."고 말했다.

강신은 인트러스 사장은 "코로나19 이후 국내 호텔에 대한 잠재수요가 증가하고 있어, 사업전략 차원에서 사업성이 좋은 호텔 부지발굴 및 기존 건물의 리모델링 등, 신규 호텔사업에 심혈을 기울이고 있으며, 금번 하드락 인터내셔널과의 전략적 제휴는 당사가 추진 중인 사업에 상당한 시너지 효과 및 더 나아가 글로벌 유수의 호텔 브랜드 체인을 국내에 유치하여 국내 호텔 운영서비스의 다양성을 확보하는 계기가 될 것으로 예상된다." 말했다.

인트러스투자운용은 부동산 리츠(REITs), 부동산 펀드(REF), PFV 전문 자산운용사로서, 현재의 운용 부동산 가치를 증대시키고 미래의 부동산 시장을 개척하는 글로벌 부동산 전문 투자운용사다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>