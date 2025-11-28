본문 바로가기
대체거래소 이용자도 활용할 수 있는 연 4%대 금리 스탁론 출시

입력2025.11.28 12:45

투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자는 물론, 증권사 신용·미수 대환 용도로도 활용할 수 있는 증권 연계신용 상품이다.


그러나 높아진 스탁론 금리로 이용을 망설이는 투자자들이 늘어나고 있으며, DSR 한도 적용으로 인해 다른 대출과 소득 증빙 문제까지 겹치면서 예전처럼 자유롭게 활용하기 어려워졌다.

이런 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 상품은 물론, DSR 한도와 관계없이 활용할 수 있는 상품까지 함께 제공하며 투자자들의 선택 폭을 넓힌 것이다.

대체거래소 이용자도 활용할 수 있는 연 4%대 금리 스탁론 출시
◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.


이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.


올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS


루닛 , 포스코퓨처엠 , 삼성바이오로직스 , 태성 , 이연제약


※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

