같은 기회를 4배 더 크게? 연 4%대 최저금리 주식자금을 알고 있다면

최근 투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 다시금 고조되고 있다.

스탁론은 자기자본을 포함해 최대 400%까지 레버리지 투자가 가능한 증권 연계 신용 상품으로, 기회를 놓치지 않는 투자 고수들 사이에서는 필수 도구로 자리 잡고 있다.

그러나 과거 대비 높아진 금리와 DSR 규제까지 겹치며 개인 투자자들은 여전히 투자금 융통에 어려움을 겪고 있는 상황이다.

이러한 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. 연 4%대 최저금리 상품은 물론 DSR 미적용 상품까지 함께 출시하며 다양한 선택지를 제공한 것이다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 4%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 110,100 전일대비 400 등락률 -0.36% 거래량 716,336 전일가 110,500 2025.11.28 10:05 기준 관련기사 한화오션, HMM서 '1조원대' 컨테이너선 4척 수주조정 나올 때가 비중확대 기회? 투자금이 더 필요하다면반도체 조정? 전문가들은 ‘저점 매수 기회’로 본다는데 전 종목 시세 보기 close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 300,500 전일대비 2,500 등락률 -0.83% 거래량 163,798 전일가 303,000 2025.11.28 10:05 기준 관련기사 신용미수 대환 당일 OK! 저가매수 자금 최대 4배, 금리 4%대삼성SDI, 2026년 임원인사…"슈퍼사이클 대비해 핵심 인재 전면에"신용미수대환 당일 OK, 저가매수 자금도 최대 4배까지...금리는 연 4%대 전 종목 시세 보기 close , 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 109,500 전일대비 600 등락률 +0.55% 거래량 153,259 전일가 108,900 2025.11.28 10:05 기준 관련기사 [클릭 e종목]"한국항공우주, 내년 가팔라질 성장 속도…목표가↑"[특징주]러시아·우크라이나 종전 가능성…방산株 약세최대 4배 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 금리로 당일 OK 전 종목 시세 보기 close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 186,100 전일대비 900 등락률 +0.49% 거래량 166,018 전일가 185,200 2025.11.28 10:05 기준 관련기사 연 4%대 금리로 400% 레버리지 투자 가능...신용미수대환도 당일 OK셀트리온, 브라질서 '옴리클로' 퍼스트무버로 출시'돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 close , 엔켐 엔켐 348370 | 코스닥 증권정보 현재가 73,900 전일대비 8,600 등락률 +13.17% 거래량 335,643 전일가 65,300 2025.11.28 10:05 기준 관련기사 엔켐, 비상경영 선포…"신뢰 회복 최우선, 경영 시스템 원점에서 다시 본다"연 4%대 최저금리로 최대 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지[최고기술자에게 듣는다](18)송의환 CTO "실리콘 팽창 견디는 전해질 개발…전고체 R&D 집중 강화" 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>