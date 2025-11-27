앨리비, '스타트업 의사결정의 핵심 전략 제시' 웨비나 개최

실무 노하우와 프롬프트 가이드 공유

리걸AI 플랫폼 '앨리비' 운영사 BHSN은 다음 달 11일 '스타트업 의사결정의 핵심 전략 제시' 웨비나를 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 웨비나는 '리걸 인공지능(AI)으로 기업이 본질적 판단에 집중할 수 있게 한다'는 앨리비의 미션 아래, 반복적 계약 및 규제 업무는 AI가 처리하고 사람은 전략과 의사결정에 집중하는 새로운 업무방식을 제시하기 위해 기획됐다.

웨비나에는 법무법인 LKB평산 디지털자산센터 공동센터장 박신애 변호사가 스타트업 사내 변호사 근무 경험을 바탕으로 ▲노무·인사 ▲개인정보 ▲제품·서비스 약관 ▲신사업 개발 등 스타트업 초기 단계에서 고려해야 할 법률적 의문과 규제 사례, 비즈니스 의사결정에 대한 대응 전략을 발표한다.

이어 김형준 BHSN CAIO는 기업이 반복적으로 수행하는 계약 및 규제 검토, 리스크 대응을 AI 기반으로 자동화하는 방법, AI의 오류와 휴먼 에러를 최소화하기 위한 프롬프트 설계 실전 가이드를 공개할 예정이다.

임정근 BHSN 대표는 "법률과 규제는 비즈니스 의사결정의 중심에 있지만, 이를 빠르고 정확히 검토할 리소스가 부족한 스타트업이 많다"며 "앨리비는 기업이 반복적 법률 업무에서 벗어나 본질적 판단과 성장 전략에 온전히 집중할 수 있도록 지원하는 플랫폼"이라고 했다.





