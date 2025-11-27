‘급식의 외식화’ 전략… 본우리집밥, 56개 신규 수주 및 재계약률 96% 달성

고물가로 합리적 외식 수요 증가…단체급식도 ‘품질·프리미엄 식문화 경험 중심’으로 변모

본우리집밥은 ‘급식의 외식화’와 ‘브랜드화 전략’으로 포브스코리아 프리미엄 브랜드 선정

(오른쪽 두 번째) 본푸드서비스 임미화 대표이사와 수상자들이 함께 '2025 고객신뢰도 1위 프리미엄 브랜드' 1위 수상 후 기념 사진을 촬영하고 있다.

단체급식 업계가 맛·품질은 물론 콘텐츠 더한 식문화 서비스를 제공하는 등 외식 산업의 주요 흐름을 이끄는 한 축으로 자리매김하고 있다. 고물가로 외식 비용 부담이 커지고 각종 외식 및 트렌드에 대한 고객 경험치가 높아지면서 단체급식 또한 합리적인 비용의 고품질 식사를 기대하는 수요가 늘면서다.

이러한 상황 속 본푸드서비스(대표 임미화)의 단체급식 브랜드 '본우리집밥'이 단체급식의 새로운 기준을 제시하며 입지를 굳히고 있다.

이는 본우리집밥이 써내려 온 첫 기록들에서 엿볼 수 있다. 그 예로, 본우리집밥은 지난해 업계 최다 규모인 56개 신규 사업장 수주에 성공한 것은 물론 기존 운영 사업장 재계약률 96%를 달성했다. 정부세종청사를 포함한 대형 공공기관 수주에서 특히 강세를 보이며, 2025년 3분기 기준 매출은 전년비 22% 상승하면서 성장 곡선을 그리고 있다.

(왼쪽 다섯 번째) 본푸드서비스 임미화 대표이사와 1본부장(세 번째), 2본부장(여섯 번째) 등 본푸드서비스 주요 관계자가 '2025 고객신뢰도 1위 프리미엄 브랜드' 급식서비스 부문 1위 수상 후 기념 사진을 촬영하고 있다.

수주 및 재계약의 결실은 전국 사업장별 고객 만족도 향상에 집중한 전략이 주효했다. 본우리집밥의 경쟁력은 크게 '브랜드화'과 '급식의 외식화'로 나뉜다.

기업명 그대로 서비스를 제공하는 단체급식 업계에서 처음으로 '본우리집밥'이라는 단체급식 브랜드를 론칭하고, 사업장별 운영 기준을 표준화한 시스템을 구축했다. 그 결과 브랜드화 전략은 사업장 간 서비스 편차를 줄이고 고객사가 신뢰할 수 있는 일관된 운영 구조를 만들어 단체급식 서비스의 질적 기준을 높이고 있다.

뿐만 아니라 맛, 품질, 위생은 물론 서비스와 고객 경험까지 외식 브랜드 못지 않게 풍부한 경험을 단체급식 사업장에서 제공하는 '급식의 외식화'를 발 빠르게 도입했다. 미쉐린·블루리본에 오른 인기 외식 브랜드와 협업하는 '브랜드 데이'를 빠르게 도입해 지속적으로 운영해 외식과 급식을 아우른 것이 그 예다. 평소 구내식당에서 접하기 어려운 다채로운 미식 경험을 제공하며, 단체급식을 새로운 식문화 공간으로 재정의하고 있다는 평가다.

이렇다 보니 본우리집밥은 포브스코리아가 선정한 '2025 고객신뢰도 1위 프리미엄 브랜드' 급식서비스 부문에서 1위를 수상한 바 있다. 소비재 브랜드 중심이던 기존 시상에서 B2B 형태의 식음서비스로 프리미엄 부문 1위에 오른 것 또한 처음이다. 이는 본우리집밥의 운영 역량과 혁신을 통한 경쟁력을 토대로 성장하고 있음을 나타낸다.

이에 본우리집밥은 수도권을 넘어 지방까지 사업을 균형 있게 지속적으로 확장해 갈 계획이다. 수도권에서는 프리미엄 서비스로 고객 만족도를 높이고, 지방에서는 기존 사업장 운영으로 쌓은 노하우와 표준화된 시스템을 바탕으로 사업장을 확대하는 구상이다. 여기에, 디지털 기반의 효율화와 프리미엄 서비스 고도화를 추진하며 지속 가능한 식문화 혁신 방안을 모색하고 있다.

본푸드서비스 임미화 대표는 "본우리집밥은 단순히 한 끼 식사를 제공하는 것이 아닌 빠르게 변화하는 고객 경험 및 기대치에 중점을 둔 운영 철학에 따라 단체급식의 브랜드화·외식화 아래 차별화된 서비스를 제공하고 있다"라며, "앞으로도 본우리집밥은 정성으로 지은 식사를 대접하는 프리미엄 서비스로 단체급식에 대한 인식을 개선하며 고객 만족도를 높여 일상 속 프리미엄의 가치를 전할 것이다"라고 말했다.





