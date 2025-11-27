본문 바로가기
동아제약, 액상형 진통제 '원큐' 시리즈 리뉴얼 출시

최태원기자

입력2025.11.27 09:09

시계아이콘00분 37초 소요
체내 흡수 속도 약 3.3배 개선

동아제약은 효과 빠른 액상형 진통제 원큐 시리즈를 리뉴얼 출시했다고 27일 밝혔다.

액상형 진통제 '원큐' 시리즈. 동아제약

액상형 진통제 '원큐' 시리즈. 동아제약

원본보기 아이콘

이번 리뉴얼을 통해 원큐 라인업 3종은 기존 연질캡슐 대비 크기를 축소해 복용 편의성을 높였다. 뉴네오솔 공법을 적용해 체내 흡수 속도도 약 3.3배 개선했다. 또한 천연 색소 사용과 제조 후 36개월 품질 안전성을 확보해 제품력을 강화했다.


동아제약 원큐 라인업은 성분에 따라 ▲이브원큐 ▲덱스원큐 ▲나프원큐 3종으로 나뉜다. 이브원큐는 이부프로펜 200㎎이 주성분으로 두통, 편두통, 치통, 근육통, 생리통에 효과가 있다. 이부프로펜은 위장장애가 적으며 해열·진통은 물론 소염 작용까지 겸비해 인후통·근육통 등 염증을 동반한 감기 증상 완화에 효과적이다.

덱스원큐는 덱시부프로펜 300㎎이 주성분으로 진통, 해열, 소염에 효과가 있다. 이부프로펜의 활성 성분만 뽑아 만든 덱시부프로펜은 빠른 통증 완화가 필요하거나 심한 통증에 효과적이다. 나프원큐는 나프록센 250㎎이 주성분이며 치통, 편두통, 관절염, 생리통에 효과가 있다. 나프록센은 진통 완화 효과가 뛰어나고 반감기가 길어 다른 약물 대비 효과가 오래가는 특징이 있다.


동아제약 관계자는 "이번 리뉴얼을 통해 원큐 시리즈는 복용 편의성, 흡수력, 안전성 등 핵심 요소를 모두 개선했다"며 "원큐 시리즈는 지속적인 소비자의 피드백을 적용해 통증별 맞춤형 솔루션을 제공하는 진통제로 자리매김할 것"이라고 했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

