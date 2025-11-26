美 신규 실업수당 청구, 7개월 만에 최저…채용 둔화에도 해고 제한적

신규 청구 21.6만건…전주比 0.6만건 ↓

계속 청구는 0.7만건 늘어 196만건

지난주 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 예상 밖으로 줄어들며 7개월 만에 최저치를 기록한 것으로 나타났다. 노동시장 둔화 우려가 제기되는 가운데서도 신규 청구는 비교적 낮은 수준을 유지하고 있다.

미국 일리노이주 알링턴하이츠의 한 소매점에 구인 공고가 게시돼 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

26일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 지난주(11월16~11월22일) 신규 실업수당 청구 건수는 21만6000건으로, 전주(22만2000건)보다 6000건 감소했다. 이는 블룸버그가 집계한 전문가 전망치(22만5000건)을 크게 밑도는 수치다.

이는 기업들이 신규 채용을 줄이면서도 기존 직원은 대체로 유지하고 있음을 보여준다. 최근 버라이즌, 아마존 등 대기업들이 감원을 발표했지만 실제 해고 건수가 뚜렷하게 증가하는 흐름은 아직 나타나지 않고 있다.

반면 2주 이상 실업수당을 신청하는 계속 실업수당 청구 건수는 11월9~15일 기준 196만건으로 집계되며 전주(195만3000건) 대비 7000건 늘었다. 9월 이후 대체로 상승세를 보이고 있어, 실업 상태에서 새 일자리를 찾기가 점점 어려워지고 있음을 시사한다.

최근 미국에서는 고용 불안 우려가 커지고 있다. 미 경제조사단체 콘퍼런스보드가 전날 발표한 11월 소비자신뢰지수는 전월 대비 6.8포인트 떨어진 88.7(1985=100 기준)로, 지난 4월 이후 7개월 만에 가장 낮은 수준을 기록했다. 고물가에 더해 구직 전망 악화가 소비자 심리에 영향을 미친 것으로 해석된다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>