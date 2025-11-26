구윤철 "UAE와 AI·방산·에너지 협력…공동번영 향해 나아가야"

UAE 국경일 행사 참석해 축사

"UAE, 한국의 중요한 협력국"

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 26일 그랜드 하얏트 서울에서 열린 제54회 아랍에미리트(UAE) 국경일 기념행사에 참석해 양국 간 특별 전략적 동반자 관계의 지속적인 발전 의지를 강조했다. 이날 행사는 주한 UAE 대사관이 주최했다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 26일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 주한 아랍에미리트(UAE) 대사관이 주관한 '제54회 UAE 국경일 기념행사'에 참석해 축사하고 있다. 기재부 제공

구 부총리는 이 자리에서 "UAE는 한국의 중요한 협력국"이라며 "특별 전략적 동반자"라고 말했다. 그러면서 "최근 이재명 대통령의 UAE 국빈 방문을 통해 양국 정상이 회담을 갖고 공동선언을 발표함으로써 협력의 폭과 깊이가 한층 강화됐다"고 말했다.

그는 "양국 공동선언에 기반해 인공지능(AI)과 방산, 에너지 등 핵심 분야의 협력을 더욱 확대할 것"이라며 "양국 관계가 앞으로도 더욱 굳건해져 공동 번영을 향해 나아가길 희망한다"고 언급했다. 또 "UAE와의 특별 전략적 동반자 관계를 지속해서 강화할 것"이라고 했다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr



