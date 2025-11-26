[내일날씨]아침부터 전국 곳곳에 눈·비…강풍 동반

강원·제주 산지 등에서 눈

목요일인 27일에는 전국 곳곳에 비가 내리고, 강원·제주 산지 등에서는 눈이 내리겠다. 기온은 평년 수준을 웃돌겠으나 전국 대부분 지역에 바람이 강하게 불겠다.

26일 기상청에 따르면 27일 아침부터 전국 대부분 지역에 가끔 비가 내리다가 밤에 대부분 그치겠다. 예상 강수량은 수도권·충청권과 강원내륙·산지는 5∼20㎜, 경상권·전라권·제주도는 5㎜ 내외다.

경기 북동부와 강원내륙·산지, 충북 북부·전북 동부 높은 산지, 경북 북동 산지, 제주도 산지에는 눈이 내리는 곳도 있겠다. 예상 적설량은 강원산지 3∼8㎝, 전북 동부 높은 산지 1∼5㎝, 강원내륙·경북 북동 산지·제주 도산지 1㎝ 안팎 등이다.

비 또는 눈이 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥, 번개가 동반될 수 있으니 시설물 관리에 유의해야 한다.

전국 대부분 지역에서 바람이 시속 55㎞ 이상으로 강하게 부는 곳이 많겠다. 중부 서해안과 일부 충남권 내륙, 전라 해안, 제주도는 아침부터, 강원 영동과 경북 동해안, 경북 북동 산지는 오후부터 시속 70㎞ 넘는 매서운 바람이 불어 강풍특보가 발표될 가능성이 있다. 일부 지역에서는 싸락우박이 떨어지기도 하겠다.

27일 기온은 평년(최저 -4∼6도·최고 7∼14도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 아침 최저기온은 -1∼8도, 낮 최고기온은 7∼16도로 예상된다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 5도와 9도, 인천 6도와 9도, 강릉 4도와 13도, 대전 3도와 12도, 광주 4도와 12도, 대구 3도와 13도, 울산 6도와 15도, 부산 8도와 16도, 제주 10도와 16도다.

전국 내륙에는 서리가 내리거나 아침 기온이 영하권으로 떨어지면서 얼음이 어는 곳이 있겠다.

기온은 27일 밤에 비가 그치고 점차 추워지면서 28일부터 본격 겨울에 돌입하겠다.

해상은 27일 새벽부터 서해 먼바다, 오전부터 서해 앞바다와 남해 먼바다, 제주도 해상, 오후부터 동해상에 차차 바람이 시속 35∼65㎞로 매우 강하게 불겠다. 물결은 최대 4.0ｍ 넘게 일면서 풍랑특보가 발표될 수 있다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.





