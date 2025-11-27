내수가 살린다…한은, 올해·내년 성장률 전망 동반 상향(상보)

올해 경제성장률 전망, 0.9%→1%로

내년 성장률도 1.6%→1.8% 상향



물가전망 올해와 내년 2.1%로 상향

한국은행이 올해와 내년 우리나라 경제성장률 전망치를 동시에 상향 조정했다.

지난 8월 올해 0.9%, 내년 1.6%를 전망한 이후 3개월 만에 성장률 전망치를 소폭 올려잡았다. 올해는 상반기의 우려와 달리 '0%대의 늪'에서 벗어나 1% 달성이 가능할 것으로 봤다. 내년에는 1.8% 성장을 점쳤다. 올해 하반기부터 회복 국면에 진입해 내년에는 뚜렷한 회복세를 보일 것이라는 의미로 풀이된다.

한은은 27일 발표한 수정 경제전망에서 내년 우리나라 경제가 1.8% 성장할 것으로 예상했다. 올해 성장률도 종전보다 0.1%포인트 상향한 1.0% 성장할 것으로 전망했다. 2027년 전망치는 1.9%다.

내년 성장률 '1.8%'는 정부와 한국개발연구원(KDI), 국제통화기금(IMF)이 내놓은 전망치 1.8%와 같고 한국금융연구원(2.1%)이나 경제협력개발기구(OECD)의 전망치 2.2%보다는 낮은 수준이다.

한은은 지난 8월 전망 때까지만 해도 내년 성장률 전망을 1.6%로 유지했다. 이번에 성장률을 다시 상향 조정한 것은 올 하반기부터 시작된 내수 중심의 경기 회복세가 내년 더 뚜렷해질 것이라 판단한 것으로 보인다.

한국 경제는 올해 초 내수 부진에 관세 불확실성을 겪으며 1분기 -0.2%로 역성장했고, 2분기(0.7%)에도 0%대 성장에 그쳤다. 하지만 하반기부터 소비와 투자가 살아나고 반도체 수요 증가에 따른 수출 호조도 이어지면서 올 3분기 1.2% 성장했다. 특히 민간 소비가 전 분기 대비 1.3% 늘면서 성장을 주도했다.

내수가 이끄는 경기 개선 흐름은 내년 더 본격화될 것으로 보인다. 우선 정부는 내년도 예산안을 역대 최대인 728조원 규모로 편성해 국회에 제출했다. 이런 확장적 재정 기조로 내수 중에서도 정부 소비는 올해보다 내년 더 확대될 수 있다. 올 하반기 들어 회복 반등한 민간소비도 내년 견조한 흐름이 이어질 것으로 예상된다. 설비투자는 반도체 관련 투자 수요를 중심으로 완만한 증가 흐름을 이어갈 전망이다. 국가데이터처(옛 통계청)에 따르면 9월 설비투자는 전월 대비 12.7% 증가하며 7개월 만에 가장 큰 폭으로 늘었다.

그간 성장률을 갉아먹은 건설투자도 올해 역성장에서 내년 증가 전환하며 부진이 일부 완화할 것으로 보인다. 올 3분기 건설투자는 전 분기 대비 0.1% 감소하며 6분기째 마이너스 성장을 이어갔지만 감소 폭은 축소됐다. 선행지표 흐름을 보더라도 3분기 건설수주는 지난해 같은 기간보다 26.5% 급증해 뚜렷한 반등세를 보이고 있다. 다만 건설수주가 실제 착공까지 이어지는 데 다소 차질이 빚어지고 있어 건설투자 회복 속도는 더딜 것이라는 분석도 나온다.

수출은 미국 관세인상의 부정적 영향이 내년부터 본격화하면서 다소 둔화할 것으로 예상되지만, 견고한 반도체 수요가 하방 압력을 일부 상쇄할 것으로 예상된다. 실제 대미 수출 감소에도 전체 수출 실적은 나쁘지 않다. 관세청에 따르면 지난달 대미 수출은 87억1000만달러로 전년 대비 16.2% 줄었지만, 전체 수출은 595억7000만달러를 기록하며 역대 10월 중 최대 수출액을 달성했다. 이달 들어서도 20일까지 385억달러를 기록하며 전년 동기 대비 8.2% 늘었다. 대미 수출도 같은 기간 5.7% 증가한 것으로 집계됐다.

강성진 고려대 경제학과 교수는 "내년 전망치가 잠재성장률과 비교하면 높은 편은 아니지만 올해 성장률이나 다른 나라들과 비교하면 양호한 수준"이라면서도 "높은 환율과 미국의 관세 영향이 본격화되는 점, 국내서도 석유화학 등 경기가 마냥 좋은 것도 아니고, 경상수지가 좋더라도 자본이 더 많이 빠져나가는 형국이어서 전망치만큼 실현될지는 지켜봐야 한다"고 말했다.

소비자물가 상승률 전망치는 올해와 내년 2.1%로 상향 조정했다. 지난 8월 전망과 비교하면 각각 0.1%포인트, 0.2%포인트 높여 잡았다. 2027년 전망치는 2.0%다. 내년 유가는 하향 안정화가 예상되나, 원·달러 환율 수준이 높아지면서 수입물가 등에 미치는 부담이 커질 것이라 판단한 것으로 보인다. 10월 소비자물가 상승률은 2.4%로 올 들어 가장 높은 수준을 기록했다. 다만 한은은 추가 상승 가능성보다는 2% 안팎의 안정에 무게를 뒀다. 김웅 한은 부총재보는 지난 2일 '물가상황 점검회의'에서 "지난해 대비 낮아진 유가 수준, 여행 서비스가격 둔화 전망 등을 감안할 때 소비자물가 상승률은 연말·연초 2% 내외로 안정될 것"이라고 전망했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>