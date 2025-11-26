韓-泰 전략대화…온라인스캠·마약 대응 긴밀 소통키로

외교부는 26일 서울에서 박윤주 1차관과 엑시리 핀타루치 태국 외교부 사무차관이 '한-태국 전략대화'를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의에서 양국 차관은 국방·방산 분야에서 협력을 확대해 나가기로 하는 한편, 온라인 스캠 범죄, 마약 범죄 등 초국가 범죄 대응과 관련해 아세아나폴과의 협력 강화 등 국제적 공조 강화를 위한 긴밀한 소통을 이어가기로 했다.

또 두 차관은 현재 협상 중인 한-태국 포괄적 경제동반자협정(CEPA)이 조속한 시일 내 타결되는 것이 중요하다는 데 공감하고 이를 위해 함께 노력키로 했다. 박 차관은 태국에 진출한 우리 기업들이 겪고 있는 외국인 지분 제한, 태국인 고용 비율 요건 등 애로사항의 해결을 위한 적극적인 협조를 당부하기도 했다.

아울러 양 차관은 한반도 문제, 한-아세안 협력 등 역내 및 글로벌 이슈 등에 대해서도 폭넓게 의견을 교환하고 양국 간 전략적 소통을 지속해 나가기로 했다. 특히 박 차관은 우리 정부의 한반도 정책과 E.N.D 구상에 대한 태국 측의 지지에 감사를 표하고 대화와 외교를 통한 한반도의 평화와 안정 유지를 위해 한-아세안 대화조정국을 맡고 있는 태국 측과 계속해서 긴밀히 협력하기를 기대한다고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>