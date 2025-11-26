본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

韓-泰 전략대화…온라인스캠·마약 대응 긴밀 소통키로

유제훈기자

입력2025.11.26 16:42

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

외교부는 26일 서울에서 박윤주 1차관과 엑시리 핀타루치 태국 외교부 사무차관이 '한-태국 전략대화'를 개최했다고 밝혔다.


이번 회의에서 양국 차관은 국방·방산 분야에서 협력을 확대해 나가기로 하는 한편, 온라인 스캠 범죄, 마약 범죄 등 초국가 범죄 대응과 관련해 아세아나폴과의 협력 강화 등 국제적 공조 강화를 위한 긴밀한 소통을 이어가기로 했다.

韓-泰 전략대화…온라인스캠·마약 대응 긴밀 소통키로
AD
원본보기 아이콘

또 두 차관은 현재 협상 중인 한-태국 포괄적 경제동반자협정(CEPA)이 조속한 시일 내 타결되는 것이 중요하다는 데 공감하고 이를 위해 함께 노력키로 했다. 박 차관은 태국에 진출한 우리 기업들이 겪고 있는 외국인 지분 제한, 태국인 고용 비율 요건 등 애로사항의 해결을 위한 적극적인 협조를 당부하기도 했다.

아울러 양 차관은 한반도 문제, 한-아세안 협력 등 역내 및 글로벌 이슈 등에 대해서도 폭넓게 의견을 교환하고 양국 간 전략적 소통을 지속해 나가기로 했다. 특히 박 차관은 우리 정부의 한반도 정책과 E.N.D 구상에 대한 태국 측의 지지에 감사를 표하고 대화와 외교를 통한 한반도의 평화와 안정 유지를 위해 한-아세안 대화조정국을 맡고 있는 태국 측과 계속해서 긴밀히 협력하기를 기대한다고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

15조원 던진 외국인, ABC는 담았다

애플, 14년 만에 삼성 앞지를 판

1만2000년만의 화산 폭발에 항공 무더기 취소…"연기가 14㎞까지"

"제정신이냐" 젠슨 황, 엔비디아 직원 질책한 이유는

"퇴직연금 수익률이 40%…말이 돼?" 고수가 선택한 '이 상품'

'필리버스터 제한' 국회법 개정안 운영소위 통과...野 "국회 장악 독재"

새로운 이슈 보기