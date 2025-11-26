본문 바로가기
쌍용C&E, 대한민국 지속가능성대회서 시멘트 부문 1위

이서희기자

2025.11.26

노동·거버넌스 분야서 업계 최고 점수

쌍용C&E는 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '2025 대한민국 지속가능성대회'에서 시멘트 부문 최고 기업으로 선정됐다고 26일 밝혔다.

이현준 쌍용C&E 대표(왼쪽)와 문동민 한국표준협회 회장이 26일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2025 대한민국 지속가능성대회에서 기념 사진을 촬영하고 있다. 쌍용C&E

이현준 쌍용C&E 대표(왼쪽)와 문동민 한국표준협회 회장이 26일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2025 대한민국 지속가능성대회에서 기념 사진을 촬영하고 있다. 쌍용C&E

대한민국 지속가능성 지수(KSI)는 국제표준인 ISO 26000을 기반으로 기업의 사회적 책임을 7대 핵심 주제와 40개 세부 이슈로 평가하는 대표 체계다. 올해 조사는 50개 산업, 200여개 기업 및 기관을 대상으로 2만7000여명의 이해관계자가 참여해 신뢰성을 더했다.


쌍용C&E는 이번 평가에서 ▲근로조건 개선 및 사회적 보호(49.31점) ▲이사회의 책임성 강화(47.16점) ▲근로자의 보건·안전 보장(46.30점) 등 노동·거버넌스 분야에서 업계 최고 점수를 받았다. 환경 분야에서도 ▲생물 다양성 및 자연 생태계 훼손 방지, 자연 서식지 복원(49.55점) ▲기후변화 완화를 위한 온실가스 배출 감축(46.00점) 항목에서 높은 점수를 받았다. ESG 핵심 요소인 환경 책임을 강화하고 있다는 평가다.

이현준 쌍용C&E 대표는 "기업의 역할이 더 이상 단순한 이윤 창출에 머무르지 않고 환경·안전·복지·지역사회 공헌까지 확대되고 있다"며 "국내 시멘트 산업을 대표해 ESG 경영을 선도하는 기업으로서 앞으로도 지속 성장할 수 있도록 책임 있는 경영을 이어가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
