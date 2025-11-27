코트라, '서울푸드 인 방콕' 전시회 개최

태국 방콕서 3일간 열려

국내 130개 기업·바이어 400개사 몰려

글로벌사우스 수출·서울푸드전 국제화 기대

K-푸드 수출 지난해 100억 달러 돌파

대한무역투자진흥공사(코트라)는 26일(현지시간)부터 3일간 태국 방콕에서 '서울푸드 인 방콕 2025' 전시회를 연다고 밝혔다.

이번 전시회는 우리 식품(K-푸드)의 수출 성장 가속화와 아시아 2대 식품전시회인 '서울 푸드 전시회'의 세계화를 위해 마련됐다. 서울푸드 전시회는 싱가포르 식품전과 함께 아시아 2대 식품전시회로 꼽힌다. 지난 6월 일산 킨텍스에서 개최됐을 때는 45개국 1639개 기업이 전시기업으로 참가했다. 이에 서울푸드 전시회는 우리나라를 넘어 세계 전시산업 시장 진출을 노리고 있다. 서울푸드 인 방콕 전시회는 이러한 일환으로 열리고 있다. 올해가 두 번째 행사다.

지난해 우리 식품의 총수출액은 107억 달러로 처음으로 100억 달러를 돌파했다. 올해도 1~10월 누계 수출액이 전년 동기 대비 7.4% 증가한 93억 달러를 기록하며 연말까지 100억 달러 돌파는 물론 역대 최대 수출액을 기록한 것으로 예상된다. 최근 10년간(2015~2024) 우리 식품의 수출 연평균 증가율은 6.6%에 달한다. 특히 아세안 대표 국가인 태국, 베트남, 말레이시아로 연평균 수출증가율은 각각 8.2%, 11.3%, 10.8%로 수출 확대를 견인하는 핵심시장 역할을 했다.

지난 1~9월 누계 K-푸드의 동·서남아·대양주로 수출액은 18억3000만달러로 전체 K-푸드 수출의 21.6%를 차지했다. 품목별로는 면류(2억6000만달러), 로얄제리(1억2000만달러), 김(1억1000만달러), 커피조제품(1억달러)이 대표적이다. 서울푸드 인 방콕에 참가하는 우리 기업 41개사를 대상으로 한 설문조사에서도 글로벌사우스 시장 중 아세안 지역 선호도가 가장 높아 진출 희망국이 태국(85%), 베트남(70%), 싱가포르(61%) 순으로 나타났다.

올해 서울푸드 인 방콕에는 국내 식품기업 130개사와 해외 바이어 400여 개사가 참가할 예정이다. 태국 및 아대양주 바이어와 기업간거래(B2B) 전시상담회, 서울푸드 어워즈 수상기업·수출 초보기업 쇼케이스, 한인 셰프 쿠킹 시연, 한강 라면 체험 등 다채로운 프로그램이 진행된다. 행사에는 인공지능(AI) 통역시스템과 영상 성과 분석시스템을 도입해 상담 효과도 높일 계획이다. 지역기업 지원을 위해 전남, 강원 소재 20개 기업이 함께하는 지역 특별관도 운영한다.

강경성 코트라 사장은 "아세안은 글로벌 사우스의 주요 축이자 우리 K-푸드 수출 확대의 핵심 시장"이라며 "서울푸드 인 방콕 개최가 식품·소비재 수출 도약을 끌어내 올해도 역대 최고치 수출 달성에 기여할 수 있도록 지원에 박차를 가하겠다"고 말했다.





