넥스파시스템, AI기반 ‘화재 대피용 마스크 배포기’ 출시

㈜넥스파시스템(대표 이원갑)이 화재 발생 시 누구나 빠르게 사용할 수 있는 '화재대피용 마스크 배포기 (NPF EMD100P)'를 선보였다.

최근 여러 지자체에서 방연마스크 비치 조례가 잇달아 통과하면서, 관련 시장의 관심도 높아지고 있다. 또한 관공서뿐 아니라 병원, 호텔, 백화점, 지하철, 아파트 단지, 터널 등 사람들의 이동이 많은 시설로 확산될 가능성이 크다.

제품의 아이디어를 개발한 이복근 팀장과 서종오 사원은 "내장된 카메라를 통해 화재를 자동으로 감지하고, 휠체어 사용자도 쉽게 접근할 수 있는 높이에서 마스크를 자동 배포한다"며 "시각장애인을 위한 점자 표기와 청각장애인을 위한 LED 램프, 그리고 스피커 안내 기능을 더해 사회적 약자도 신속히 대피할 수 있도록 설계했다"고 설명했다.

이번 신제품은 모바일 앱을 통한 원격 제어 기능과 정전 시에도 작동 가능한 내장 배터리를 갖춰 비상 상황에서도 안정적인 운영이 가능하며, 특히 넥스파시스템의 핵심 기술인 주차유도 시스템과 연동이 가능해, 기존 주차관제 인프라와 결합한 '통합 안전 솔루션'으로 확장할 수 있는 것이 큰 장점이다.

또한 화재대피용 마스크 배포기는 일반형(NPF EMD100L)과 고급형(NPF EMD100P) 두 가지 모델로 출시되어, 현장 환경에 맞춘 설치가 가능하다.

넥스파시스템 이원갑 대표는 "이 제품은 단순한 비치함이 아니라, 위급한 상황에서 생명을 지킬 수 있는 '스마트 안전장비'이며 사회적 약자가 안전에서도 차별받지 않도록 하는 것이 넥스파시스템의 목표"라고 강조했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



