소프트뱅크그룹 "암페어 9.5兆에 인수 완료"…시장 반색

손정의 회장이 이끄는 일본 소프트뱅크그룹이 미국 반도체 설계업체 암페어 컴퓨팅(이하 암페어)을 65억달러(약 9조5000억원)에 매수 완료해 완전 자회사화했다고 26일 발표했다.

소프트뱅크그룹은 이날 보도자료를 통해 "자회사인 SB6를 통해 암페어의 모든 지분을 취득했다"며 "암페어는 전략적 협력을 통해 기존 그룹 자회사인 영국 반도체 설계업체 암(Arm) 홀딩스의 설계력을 보완하는 형태로 암의 칩 개발 등에서 전문지식을 통합할 수 있다"고 밝혔다.

그러면서 "이번 거래가 회사의 재무 상태와 실적에 미칠 영향은 현재 검토 중"이라며 "향후 공시가 필요한 사항이 발생할 경우 신속히 안내할 것"이라고 덧붙였다.

암페어는 2017년 설립된 미국 반도체 설계업체로, 약 1000명의 엔지니어가 종사하고 있으며 대규모 데이터 처리와 인공지능(AI) 분야에서 강점이 있는 것으로 알려졌다. 본사는 캘리포니아 샌타클래라에 있다.

앞서 소프트뱅크그룹은 지난 3월 암페어 인수 계획을 발표한 바 있다. 당시 암페어의 지분은 미국 사모펀드 칼라일이 59.65%, 미국 소프트웨어 기업 오라클이 32.27%, 영국 반도체 설계기업 암(Arm) 관계사가 8.08%를 각각 보유하고 있었다.

소프트뱅크그룹은 2016년 암(Arm)을 약 3조3000억엔(약 32조4000억원)에 인수해 2023년 9월 미국 나스닥시장에 상장했으며, 인공지능(AI) 전략의 핵심으로 삼고 있다.

한편, 소프트뱅크그룹 주가는 이날 도쿄거래소에서 전장 대비 5.65% 오른 1만6260달러에 거래를 마쳤다. 장중 한때는 8%까지 급등했다.





