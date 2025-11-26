스마트 항만 아세요?… 부산항만공사, 싱가포르 'TOC Asia 2025'서 부산항 혁신 알려

글로벌 항만·터미널 업계 대상 부산항 경쟁력·기술 생태계 소개



BPA 지원 창업기업 4개사·협업기업 2개사 우수성과 공동 전시

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 싱가포르로 날아가 스마트 항만 혁신기술과 창업기업 성과들을 홍보하며 부산항의 경쟁력을 알리는데 '올인'하고 있다.

BPA는 11월 25일~26일 이틀간 싱가포르 마리나 베이 샌즈 엑스포 및 컨벤션 센터에서 열리는 'TOC Asia 2025'에 참가했다고 알렸다.

부산항의 스마트 항만 운영성과와 BPA와 지원·협업 중인 6개 기업의 항만 물류 신기술을 소개하는 프로젝트이다.

TOC Asia는 글로벌 터미널 운영사, 항만 장비기업, 물류·해운 IT 기업 및 스타트업 등 2000여명이 참가하는 아시아 대표 항만·터미널 전문 전시회다. 올해 행사에는 약 100여 기업이 부스를 운영하며 최신 항만기술을 선보인다.

부산항만공사는 이번 전시에서 부산항의 디지털 전환 전략, 자동화 기술 도입 현황, 스마트 포트 추진 방향 등을 소개하고 글로벌 항만·물류 분야의 기술 트렌드를 파악해 향후 부산항의 경쟁력 강화 전략 수립에 활용할 예정이다.

BPA는 TOC Asia 행사장 내 공동 홍보 전시관을 설치하고 BPA와 기술협력 우수사례인 '시스콘'의 '항만 환적화물 자율운송 시스템', ㈜엔키아의 '항만크레인 와이어로프 상시진단 시스템' 등 협업기업들의 개발성과를 소개하고 있다.

또 BPA 창업지원 플랫폼 '1876부산'의 입주기업 4개사도 참여해 현장적용이 가능한 기술을 전시한다.

▲서안에스엔씨의'컨테이너 정렬상태 모니터링' ▲디플러스'자동하역장비 등 로봇 솔루션' ▲파이시스소프트의 '디지털 트윈 기반 터미널 운영관리 시스템' ▲언더워터솔루션의 '수중로봇 및 ROV기술'이 참여해 국제 무대에서 협업과 사업화 가능성을 찾고 있다.

또 부산항만공사는 전시회와 더불어 싱가포르의 대표적 항만기술 육성기관인 PIER71을 방문해 현지 기술 스타트업과 기술 교류를 진행한다. 이를 통해 글로벌 시장의 스마트 항만기술 트렌드 분석, 창업기업 지원 모델 벤치마킹, 향후 협력 가능성을 논의할 계획이다.

BPA 송상근 사장은 "TOC Asia는 글로벌 항만·물류 관계자들이 모이는 국제 행사로 글로벌 항만의 기술 트랜드를 면밀히 분석해 부산항의 자동화·디지털화 정책에 적극 활용하겠다"고 말했다.

또 "창업기업의 혁신 기술을 세계에 소개하고 해외 시장과의 교류를 확대할 수 있도록 BPA가 든든한 후원자로서 적극 지원하겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



