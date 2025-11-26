롯데GRS, 신임 대표 이원택 전무 내정

롯데그룹 2026년 정기 임원인사

20년 넘게 롯데GRS에 몸담은 전문가

롯데GRS 신임 대표에 이원택 경영전략부문장(전무)이 내정됐다고 26일 밝혔다.

이 신임 대표는 20년 넘게 롯데GRS에만 몸담은 외식 전문가다. 1973년생으로 서울시립대 경영학과를 졸업하고 서강대 경영학석사(MBA)를 졸업해 2002년 롯데GRS에 햄버거 점포, 마케팅팀으로 입사했다.

2008년 햄버거 광고 매니저를 거쳐, 2013년 광고·홍보 매니저, 2014년에 마케팅팀장을 거쳤으며, 2015년 글로벌전략팀(베트남), 2016년 베트남 법인, 2019년 마케팅부문장 등을 지나 현재 경영전략부문장을 맡고 있다.

이 신임 대표는 취임 이후 프랜차이즈 사업의 글로벌화를 이끌 것으로 전망된다. 그는 다음 달 1일부로 롯데GRS 신임 대표가 된다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



