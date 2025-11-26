본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

롯데GRS, 신임 대표 이원택 전무 내정

한예주기자

입력2025.11.26 15:33

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

롯데그룹 2026년 정기 임원인사
20년 넘게 롯데GRS에 몸담은 전문가

롯데GRS 신임 대표에 이원택 경영전략부문장(전무)이 내정됐다고 26일 밝혔다.


이 신임 대표는 20년 넘게 롯데GRS에만 몸담은 외식 전문가다. 1973년생으로 서울시립대 경영학과를 졸업하고 서강대 경영학석사(MBA)를 졸업해 2002년 롯데GRS에 햄버거 점포, 마케팅팀으로 입사했다.

롯데GRS, 신임 대표 이원택 전무 내정
AD
원본보기 아이콘

2008년 햄버거 광고 매니저를 거쳐, 2013년 광고·홍보 매니저, 2014년에 마케팅팀장을 거쳤으며, 2015년 글로벌전략팀(베트남), 2016년 베트남 법인, 2019년 마케팅부문장 등을 지나 현재 경영전략부문장을 맡고 있다.


이 신임 대표는 취임 이후 프랜차이즈 사업의 글로벌화를 이끌 것으로 전망된다. 그는 다음 달 1일부로 롯데GRS 신임 대표가 된다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

15조원 던진 외국인, ABC는 담았다

애플, 14년 만에 삼성 앞지를 판

1만2000년만의 화산 폭발에 항공 무더기 취소…"연기가 14㎞까지"

"제정신이냐" 젠슨 황, 엔비디아 직원 질책한 이유는

"퇴직연금 수익률이 40%…말이 돼?" 고수가 선택한 '이 상품'

형기만 채우면 재벌 된다…대장동 수천억, 왜 환수 어렵나

새로운 이슈 보기