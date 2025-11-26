경주시의회 정희택·이강희 의원, 파주·전주 성매매 집결지 정비현장 방문

경주시의회 정희택·이강희 의원이 지난 24일과 25일 양일간 파주시와 전주시의 성매매 집결지 정비현장을 방문했다.

이번 방문은 경주시 내 성매매 집결지 문제 해결과 더불어 지역 재생 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

경주시의회 정희택·이강희 의원이 전주 여성인권지원센터를 방문하는 모습. 경주시의회 제공

파주시 성매매 집결지 '용주골'은 6·25 전쟁 중 미군 기지촌으로 형성된 곳으로, 2023년부터 강력한 행정대집행과 철거 작업이 진행 중이다.

전주시 성매매 집결지인 '선미촌'은 전북 최대 성매매 집결지라고 불렸으나, 2014년부터 추진된 문화재생사업으로 인해 2022년 해체됐다.

이번 방문에서는 ▲파주시와 전주시의 성매매 집결지 폐쇄 현황 ▲지자체와 관계기관 간 협력 체계 ▲전담부서의 역할 ▲성매매 종사자의 인권 보호 및 자립 지원 방안 ▲정비 후 도시재생 방안 등의 내용이 종합적으로 논의됐다.

정희택 의원은 "2025 APEC 정상회의 개최 이후 관광객이 급증하는 가운데, 경주시 도심에 위치한 성매매 집결지의 시급한 정비가 필요하다"고 밝히며 "성매매 집결지 정비를 위한 전담팀 마련 등 실질적 방안이 마련돼야 한다"고 설명했다.

이강희 의원은 "성매매 문제 해결을 위해서는 지역 주민과의 소통과 공감이 매우 중요하다"면서 "성매매 종사자와 지역사회가 함께 협력하여 따뜻한 지원과 변화를 만들어야 한다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자



