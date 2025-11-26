본문 바로가기
전남도, 독감 확산에 '마스크 착용' 6주 캠페인 돌입

호남취재본부 심진석기자

입력2025.11.26 14:43

전국·전남 동시 독감 감염 급증
'고위험군 접종·마스크 필수'

전라남도가 12월 말까지 6주간 독감 예방 '마스크 착용 캠페인'에 나섰다. 전남도 제공

전남 지역에서 인플루엔자(독감) 의사환자가 급증하자 전라남도가 12월 말까지 6주간 '마스크 착용 캠페인'에 나섰다.


올해 인플루엔자 주의보는 예년보다 두 달이나 빠른 지난달 17일 발령됐다. 특히 소아·청소년층에서 확산 속도가 빨라 방역 긴장감이 커지고 있다.

46주차 기준 전국 외래환자 1,000명당 66.3명으로 전주 대비 31% 증가했다. 전남은 같은 기간 80.4명까지 치솟아 전국 평균을 큰 폭으로 웃돌았다.


전남도와 무안군보건소 등 50여 명은 26일 무안 일로시장에서 방문객들에게 예방접종을 독려하고 마스크 등 예방물품을 나누며 현장 홍보를 벌였다. 의료기관·마트·학원 등 다중이용시설 이용 시 마스크 착용을 반드시 지켜달라고 당부했다.


전남도와 22개 시·군 보건소는 언론·전광판·SNS·마을방송 등으로 안내를 강화하는 동시에, 노인요양시설 등 취약시설에 마스크 6만 개를 긴급 배부했다.

정광선 전남도 보건복지국장은 "현재 유행 중인 인플루엔자는 A형(H3N2) 바이러스로, 접종 백신이 중증 예방에 효과가 있다"며 "65세 이상, 영유아, 임신부 등 고위험군은 반드시 예방접종을 받고 마스크 착용에 적극 동참해 달라"고 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

