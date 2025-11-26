지에스씨넷 청주지점, 2025년 미래내일일경험 인턴형 사업 주목

지에스씨넷 청주지점이 2025년 미래내일일경험 인턴형 사업을 통해 지역 청년들에게 실질적인 직무 경험을 제공하며 높은 성과를 거두고 있다. 특히 청주 지역의 특성에 맞춰 공공기관 및 대기업 중심의 참여기업 발굴에 성공하며, 청년들이 선호하는 양질의 인턴십 기회를 확대했다.

청주지점은 올해 근로복지공단, 한국농어촌공사, 오비맥주㈜ 등 대형 공공기관·민간기업을 다수 유치하며 안정적이고 경쟁력 있는 인턴십 운영 기반을 마련했다. 프로그램을 통하여 지역 청년들이 지역 내에서 전문적인 직무 역량을 쌓고, 현장에서 요구되는 기술과 업무 프로세스를 직접 경험할 수 있는 기회를 제공했다.

또한 청주지점은 직무 이해도 향상을 위한 사전 안내, 현장 모니터링, 애로사항 상담, 기업-참여자 간 조율 등 운영기관으로서의 역할을 충실히 수행하며 참여자와 참여기업 양측의 만족도를 모두 높였다. 공공기관 중심의 운영 특성상 행정·경영·인사·기술 지원 등 안정적인 직무 경험 기회가 풍부했다는 점도 장점으로 평가된다.

지역 기반의 네트워크 강화를 위해 청주지점은 각 기업과 지속적인 협의체계를 구축했으며, 이를 통해 인턴 업무의 질적 개선 및 향후 채용 연계 가능성 확대까지 고려한 운영 방식을 유지하고 있다.

지에스씨넷 청주지점 관계자는 "지역 청년들이 대기업·공공기관 등 다양한 기업에서 실제 직무 역량을 쌓을 수 있도록 앞으로도 지속적인 기업 발굴과 인턴십 품질개선에 힘쓸 것"이라고 전했다.

2026년에도 청주지점은 더 많은 우수기업 참여 유도, 지역 기관과의 협력 강화, 청년들의 직무 적응력 향상을 위한 프로그램 개발 등을 추진해 지역 청년 취업 경쟁력 향상에 기여할 계획이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



