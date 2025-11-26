2026 롯데그룹 정기 임원인사
◇대표이사 및 단위조직장 승진
▲롯데쇼핑 마트사업부 대표이사 겸 롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표이사 (내정) 사장 차우철
▲롯데지주 HR혁신실장 사장 박두환
▲롯데쇼핑 백화점사업부 대표이사 (내정) 부사장 정현석
▲롯데홈쇼핑 대표이사 부사장 김재겸
▲롯데건설 대표이사 (내정) 부사장 오일근
▲캐논코리아 대표이사 부사장 박정우
▲롯데지알에스 대표이사 (내정) 전무 이원택
▲롯데쇼핑 e커머스사업부 대표 전무 추대식
▲롯데알미늄 대표이사 (내정) 전무 이승민
▲한국후지필름 대표이사 전무 이형규
▲롯데에이엠씨 대표이사 (내정) 전무 이상학
▲롯데지주 경영개선실장 전무 배교
▲에프알엘코리아 대표이사 상무 최우제
▲롯데지에스화학 대표이사 (내정) 상무 신승환
◇대표이사 및 단위조직장 보임
▲롯데지주 대표이사 사장 고정욱
▲롯데지주 대표이사 사장 노준형
▲롯데웰푸드 대표이사 (내정) 부사장 서정호
▲롯데바이오로직스 대표이사 부사장 신유열
▲롯데지주 경영혁신실장 부사장 황민재
▲롯데케미칼 첨단소재사업 대표이사 (내정) 전무 주우현
▲롯데지주 재무혁신실장 전무 최영준
▲LC USA 대표이사 (내정) 상무 권조현
▲롯데콘서트홀 뮤지엄 대표 상무 문일권
▲롯데자산개발 대표이사 (내정) 상무보 김정원
<사별 승진>
◇롯데웰푸드
▲전무 허진성 ▲상무 김종기 ▲상무 윤덕환 ▲상무 윤여욱 ▲상무 최규상 ▲상무보 민준웅 ▲상무보 박정혁 ▲상무보 박진화 ▲상무보 신민정 ▲상무보 진영동
◇롯데칠성음료
▲전무 이양수 ▲상무 신제철 ▲상무보 이성식 ▲상무보 이우근
◇롯데지알에스
▲사장 차우철 ▲전무 이원택 ▲상무 이권형 ▲상무보 이헌호 ▲상무보 전종배
◇롯데중앙연구소
▲상무보 김형준
◇롯데상사
▲상무 박강민 ▲상무보 김병국
◇롯데쇼핑 백화점사업부
▲부사장 정현석 ▲상무 김준영 ▲상무 조형주 ▲상무보 박지영 ▲상무보 배지호 ▲상무보 신길선 ▲상무보 엄선웅 ▲상무보 윤현식 ▲상무보 최동희 ▲상무보 최지영 ▲상무보 한정희
◇롯데쇼핑 마트사업부
▲상무 윤병수 ▲상무보 길현선 ▲상무보 변기영
◇롯데쇼핑 e커머스사업부
▲전무 추대식 ▲상무보 장세헌 ▲상무보 황형서
◇코리아세븐
▲상무 홍준 ▲상무보 김흥식 ▲상무보 명승민 ▲상무보 이정한
◇롯데홈쇼핑
▲부사장 김재겸 ▲상무 전호진 ▲상무보 박재룡 ▲상무보 이상용
◇롯데하이마트
▲상무 신현채 ▲상무보 박병용 ▲상무보 최준석
◇에프알엘코리아
▲상무 최우제
◇롯데멤버스
▲상무 오경미 ▲상무보 최성철
◇롯데케미칼 기초소재사업
▲상무 신승환 ▲상무 심미향 ▲상무 양호철 ▲상무보 김송호 ▲상무보 박병관 ▲상무보 오창훈 ▲상무보 장준철 ▲상무보 최철효
◇롯데케미칼 첨단소재사업
▲전무 박강열 ▲상무 이경남 ▲상무보 고준석 ▲상무보 양지열 ▲상무보 이창재 ▲상무보 추동휘 ▲상무보 태현식
◇롯데정밀화학
▲전무 김기순 ▲상무보 정병규
◇롯데에너지머티리얼즈
▲상무보 김성곤 ▲상무보 김창원
◇롯데이네오스화학
▲상무 노동인
◇롯데알미늄
▲전무 이승민 ▲상무 장은성 ▲상무보 이경도 ▲상무보 최팔영
◇호텔롯데
▲상무 김송기 ▲상무 김지태 ▲상무 이동주 ▲상무 한경완 ▲상무보 박인 ▲상무보 박채완 ▲상무보 백승진
◇호텔롯데 롯데면세점
▲상무 박상호 ▲상무 양희상 ▲상무보 김유연 ▲상무보 이승준 ▲상무보 임석원 ▲상무보 한상욱
◇호텔롯데 롯데월드
▲상무 김기훈 ▲상무보 이경호
◇롯데건설
▲상무 강윤석 ▲상무 조도휘 ▲상무보 고영종 ▲상무보 박진한 ▲상무보 송명철 ▲상무보 여정구
◇롯데건설 CM사업본부
▲상무 고권석
◇롯데이노베이트
▲상무 김영갑 ▲상무 오실묵 ▲상무보 박윤희 ▲상무보 오현식 ▲상무보 윤태은
◇롯데글로벌로지스
▲상무 권재범 ▲상무보 권태균 ▲상무보 전태준
◇롯데캐피탈
▲전무 배교 ▲상무 정재경 ▲상무보 김승현 ▲상무보 이정진
◇롯데물산
▲상무 손유경 ▲상무보 백지연
◇롯데에이엠씨
▲상무보 현준호
◇대홍기획
▲상무 강태호 ▲상무보 박용철 ▲상무보 손수진 ▲상무보 추은진
◇컬처웍스
▲상무보 이수민 ▲상무보 최재형
◇캐논코리아
▲부사장 박정우 ▲상무 이호성 ▲상무보 박용준 ▲상무보 윤규렬
◇한국후지필름
▲전무 이형규 ▲상무보 김동우
◇롯데미래전략연구소
▲상무 안성준
◇롯데자산개발
▲부사장 오일근
◇롯데바이오로직스
▲상무 정우청 ▲상무보 윤영수
◇롯데지주
▲사장 박두환 ▲전무 김영혁 ▲전무 이상학 ▲전무 임재철 ▲상무 송의홍 ▲상무 오용하 ▲상무보 김성진 ▲상무보 김철홍 ▲상무보 안영욱 ▲상무보 최민호 ▲상무보 홍의표
