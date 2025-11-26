본문 바로가기
입력2025.11.26 14:29

수정2025.11.26 14:36

2026 롯데그룹 정기 임원인사

◇대표이사 및 단위조직장 승진


▲롯데쇼핑 마트사업부 대표이사 겸 롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표이사 (내정) 사장 차우철

▲롯데지주 HR혁신실장 사장 박두환

▲롯데쇼핑 백화점사업부 대표이사 (내정) 부사장 정현석

▲롯데홈쇼핑 대표이사 부사장 김재겸

▲롯데건설 대표이사 (내정) 부사장 오일근

▲캐논코리아 대표이사 부사장 박정우

▲롯데지알에스 대표이사 (내정) 전무 이원택

▲롯데쇼핑 e커머스사업부 대표 전무 추대식

▲롯데알미늄 대표이사 (내정) 전무 이승민

▲한국후지필름 대표이사 전무 이형규

▲롯데에이엠씨 대표이사 (내정) 전무 이상학

▲롯데지주 경영개선실장 전무 배교

▲에프알엘코리아 대표이사 상무 최우제

▲롯데지에스화학 대표이사 (내정) 상무 신승환

◇대표이사 및 단위조직장 보임


▲롯데지주 대표이사 사장 고정욱

▲롯데지주 대표이사 사장 노준형

▲롯데웰푸드 대표이사 (내정) 부사장 서정호

▲롯데바이오로직스 대표이사 부사장 신유열

▲롯데지주 경영혁신실장 부사장 황민재

▲롯데케미칼 첨단소재사업 대표이사 (내정) 전무 주우현

▲롯데지주 재무혁신실장 전무 최영준

▲LC USA 대표이사 (내정) 상무 권조현

▲롯데콘서트홀 뮤지엄 대표 상무 문일권

▲롯데자산개발 대표이사 (내정) 상무보 김정원


<사별 승진>

◇롯데웰푸드

▲전무 허진성 ▲상무 김종기 ▲상무 윤덕환 ▲상무 윤여욱 ▲상무 최규상 ▲상무보 민준웅 ▲상무보 박정혁 ▲상무보 박진화 ▲상무보 신민정 ▲상무보 진영동


◇롯데칠성음료

▲전무 이양수 ▲상무 신제철 ▲상무보 이성식 ▲상무보 이우근


◇롯데지알에스

▲사장 차우철 ▲전무 이원택 ▲상무 이권형 ▲상무보 이헌호 ▲상무보 전종배


◇롯데중앙연구소

▲상무보 김형준


◇롯데상사

▲상무 박강민 ▲상무보 김병국


◇롯데쇼핑 백화점사업부

▲부사장 정현석 ▲상무 김준영 ▲상무 조형주 ▲상무보 박지영 ▲상무보 배지호 ▲상무보 신길선 ▲상무보 엄선웅 ▲상무보 윤현식 ▲상무보 최동희 ▲상무보 최지영 ▲상무보 한정희


◇롯데쇼핑 마트사업부

▲상무 윤병수 ▲상무보 길현선 ▲상무보 변기영


◇롯데쇼핑 e커머스사업부

▲전무 추대식 ▲상무보 장세헌 ▲상무보 황형서


◇코리아세븐

▲상무 홍준 ▲상무보 김흥식 ▲상무보 명승민 ▲상무보 이정한


◇롯데홈쇼핑

▲부사장 김재겸 ▲상무 전호진 ▲상무보 박재룡 ▲상무보 이상용


◇롯데하이마트

▲상무 신현채 ▲상무보 박병용 ▲상무보 최준석


◇에프알엘코리아

▲상무 최우제


◇롯데멤버스

▲상무 오경미 ▲상무보 최성철


◇롯데케미칼 기초소재사업

▲상무 신승환 ▲상무 심미향 ▲상무 양호철 ▲상무보 김송호 ▲상무보 박병관 ▲상무보 오창훈 ▲상무보 장준철 ▲상무보 최철효


◇롯데케미칼 첨단소재사업

▲전무 박강열 ▲상무 이경남 ▲상무보 고준석 ▲상무보 양지열 ▲상무보 이창재 ▲상무보 추동휘 ▲상무보 태현식


◇롯데정밀화학

▲전무 김기순 ▲상무보 정병규


◇롯데에너지머티리얼즈

▲상무보 김성곤 ▲상무보 김창원


◇롯데이네오스화학

▲상무 노동인


◇롯데알미늄

▲전무 이승민 ▲상무 장은성 ▲상무보 이경도 ▲상무보 최팔영


◇호텔롯데

▲상무 김송기 ▲상무 김지태 ▲상무 이동주 ▲상무 한경완 ▲상무보 박인 ▲상무보 박채완 ▲상무보 백승진


◇호텔롯데 롯데면세점

▲상무 박상호 ▲상무 양희상 ▲상무보 김유연 ▲상무보 이승준 ▲상무보 임석원 ▲상무보 한상욱


◇호텔롯데 롯데월드

▲상무 김기훈 ▲상무보 이경호


◇롯데건설

▲상무 강윤석 ▲상무 조도휘 ▲상무보 고영종 ▲상무보 박진한 ▲상무보 송명철 ▲상무보 여정구


◇롯데건설 CM사업본부

▲상무 고권석


◇롯데이노베이트

▲상무 김영갑 ▲상무 오실묵 ▲상무보 박윤희 ▲상무보 오현식 ▲상무보 윤태은


◇롯데글로벌로지스

▲상무 권재범 ▲상무보 권태균 ▲상무보 전태준


◇롯데캐피탈

▲전무 배교 ▲상무 정재경 ▲상무보 김승현 ▲상무보 이정진


◇롯데물산

▲상무 손유경 ▲상무보 백지연


◇롯데에이엠씨

▲상무보 현준호


◇대홍기획

▲상무 강태호 ▲상무보 박용철 ▲상무보 손수진 ▲상무보 추은진


◇컬처웍스

▲상무보 이수민 ▲상무보 최재형


◇캐논코리아

▲부사장 박정우 ▲상무 이호성 ▲상무보 박용준 ▲상무보 윤규렬


◇한국후지필름

▲전무 이형규 ▲상무보 김동우


◇롯데미래전략연구소

▲상무 안성준


◇롯데자산개발

▲부사장 오일근


◇롯데바이오로직스

▲상무 정우청 ▲상무보 윤영수


◇롯데지주

▲사장 박두환 ▲전무 김영혁 ▲전무 이상학 ▲전무 임재철 ▲상무 송의홍 ▲상무 오용하 ▲상무보 김성진 ▲상무보 김철홍 ▲상무보 안영욱 ▲상무보 최민호 ▲상무보 홍의표




