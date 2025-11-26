본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주시, 미세먼지 계절관리제 시행…5등급 차량 운행 제한

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.26 12:11

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
수도권 지역 초미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이는 지난 7일 오전 서울 광화문광장에서 한 시민이 마스크를 쓴 채 걸어가고 있다. 연합뉴스

수도권 지역 초미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이는 지난 7일 오전 서울 광화문광장에서 한 시민이 마스크를 쓴 채 걸어가고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

광주광역시는 다음 달 1일부터 내년 3월 31일까지 '미세먼지 계절관리기간'을 운영하며 배출가스 5등급 차량의 운행을 제한한다고 26일 밝혔다.


'미세먼지 계절관리제'는 고농도 미세먼지가 자주 발생하는 12월~3월 동안 초미세먼지 배출 비중이 큰 5등급 차량 운행을 줄여 시민 건강을 보호하기 위한 제도로, 수도권과 광주 등 6개 특·광역시에서 '미세먼지 특별법'에 따라 시행된다.

광주시는 2021년부터 고농도 초미세먼지가 예측될 때 5등급 차량 운행 제한을 실시해왔으며, 그 결과 지역 초미세먼지 농도는 2015년 26㎍/㎥에서 지난해 14㎍/㎥으로 46% 이상 감소한 것으로 나타났다.


운행 제한 단속 시간은 평일 오전 6시부터 오후 9시까지이며, 토요일과 공휴일은 제외된다. 단속은 주요 도로 9개 지점에 설치된 폐쇄회로(CC)TV로 이뤄지며, 적발 시 하루 10만원의 과태료가 부과된다.


긴급자동차, 장애인 표지 부착 차량, 국가유공자 상이 등급 차량, 영업용 차량, 소상공인 및 기초생활수급자·차상위계층 차량, 저감장치 부착 불가 차량 등은 단속 대상에서 제외된다.

계절관리기간 중 적발되더라도 2026년 9월 30일까지 저감장치 부착 또는 조기 폐차 등 저공해 조치를 완료하면 과태료는 부과되지 않는다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

월급에서 그렇게 빼가더니 연금 고작 66만원…한국인들, 은퇴해도 못 쉰다 월급에서 그렇게 빼가더니 연금 고작 66만원…한국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

1만2000년만의 화산 폭발에 항공편 무더기 취소…"연기 14㎞까지 치솟아"

망원~잠실 27㎞ 달리기냐 한강버스냐…3분 먼저 도착한 주인공은?

"떡 6개 떡볶이 4000원, 카드는 안돼" 광장시장 또 논란

아이폰17 인기에…"애플, 14년 만에 삼성 제칠 듯"

"먹고 살려면 어쩔 수가 없다, 73세까지 일해야" 이런 노인 700만 시대

형기만 채우면 재벌 된다…대장동 수천억, 왜 환수 어렵나

새로운 이슈 보기