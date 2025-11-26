<부사장 승진>
▲배노조
<상무 승진>
▲강도혁 ▲김상지 ▲안신현 ▲정대선
박준이 기자 giver@asiae.co.kr
[인사]삼성글로벌리서치
2025년 11월 26일(수)
