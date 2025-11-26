동두천시, 장애인·비장애인 '어울림' 실현…동두천시장배 어울림 파크골프대회 성료

경기 동두천시(시장 박형덕)는 지난 24일 송내파크골프장에서 '제1회 동두천시장배 어울림 파크골프대회'를 성황리에 개최했다고 26일 밝혔다. 이번 대회에는 선수 107명을 비롯해 참가자와 자원봉사자 등 150여 명이 참여해 파크골프를 통한 건강한 교류와 소통의 시간을 나눴다.

동두천시가 지난 24일 송내파크골프장에서 '제1회 동두천시장배 어울림 파크골프대회'를 개최하고 있다. 동두천시 제공

대회는 ▲장애인 통합(남·여) ▲오픈 통합(남·여) 등 총 4개 부문으로 진행됐으며, 송내파크골프장 18홀 코스에서 선수들이 기량을 마음껏 펼쳤다. 장애인과 비장애인이 함께 라운딩하며 서로 응원하는 모습은 '어울림'이라는 대회 취지에 걸맞은 따뜻한 장면을 연출했다.

쌀쌀한 날씨에도 선수들의 집중력과 열정으로 경기장은 열기로 가득 찼고, 곳곳에서 묵묵히 대회를 지원한 자원봉사자들의 헌신적인 활동도 돋보였다. 관람을 위해 찾은 시민들의 응원까지 더해져 경기장은 축제 분위기로 채워졌다.

박형덕 동두천시장은 "장애인과 비장애인이 함께 즐기는 모습에서 생활체육의 진정한 가치를 느낄 수 있었다"라며 "앞으로도 누구나 쉽게 참여할 수 있는 체육 환경을 조성하고, 생활체육 활성화를 위해 지속적으로 지원하겠다"라고 말했다.

동두천시장애인체육회와 동두천시장애인골프협회는 이번 대회를 계기로 시민과 장애인의 스포츠 접근성을 높이고, 다양한 통합형 생활체육 프로그램을 확대해 나갈 계획이다.





동두천=이종구 기자



