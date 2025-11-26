본문 바로가기
대신증권, 미국 AI주식 투자 라이브 세미나 개최

김진영기자

입력2025.11.26 09:21

시계아이콘00분 37초 소요
유튜브 대신TV에서 27일 오후 4시
美 AI 산업·거품론 등 종합 분석

대신증권이 미국 인공지능(AI) 관련 기업을 중심으로 투자전략을 짚어보는 세미나를 진행한다.


대신증권은 오는 27일 오후 4시부터 자사 유튜브 채널 '대신TV'를 통해 'AI 기업들을 중심으로 한 미국 주식 투자' 세미나를 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 세미나는 대신증권 서영재 연구원이 강사로 나서 미국 대표 AI 기업의 실적, 기업별 AI 투자 현황, AI 확산에 따른 미국 내 산업 구조 변화 등을 종합적으로 분석한다. 또 미국 주요 AI 산업의 성장 축을 이루는 핵심 기술·기업의 경쟁력을 짚고, 중장기 산업 전망을 제시할 예정이다.


특히 최근 시장에서 제기되는 AI 거품론 등 미국 AI 투자 이슈가 갖는 의미를 객관적으로 해석하고, 투자자들이 참고할 수 있는 합리적인 포트폴리오 구성 방향을 제시할 예정이다.


박환기 대신증권 영업지원센터장은 "미국 AI 산업은 글로벌 주식시장의 핵심축 중 하나로, 산업 변화가 빠른 만큼 신뢰도 높은 분석과 정보가 매우 중요하다"며 "이번 세미나를 통해 미국 AI 주식을 살펴보고 대응하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

세미나는 대신증권 HTS·MTS(사이보스·크레온) 및 홈페이지에서 사전 신청할 수 있다. 신청 시 입력한 휴대전화 번호로 SMS 또는 카카오톡 알림톡을 통해 자료가 제공되며, 세부 내용은 대신증권 영업지원센터에서 확인할 수 있다.

대신증권, 미국 AI주식 투자 라이브 세미나 개최
김진영 기자 camp@asiae.co.kr
