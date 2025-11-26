국립공원도 '美 우선주의'…외국인 입장료, 내국인 3배 인상

트럼프 정부 '미국 우선주의' 관광까지 영향

국립공원 연간 이용권, 외국인에 할증 예정

공휴일 무료 입장 내국인만…업계 우려도

내년부터 미국 국립공원에 방문한 외국인은 연간 이용권 구매 시 내국인보다 3배 이상 비싼 금액을 지불해야 한다. 25일(현지시간) 연합뉴스는 "미국 내무부는 국립공원을 1년간 무제한 방문할 수 있는 연간 이용권의 가격을 미국 시민권자와 영주권자만 기존 80달러(약 11만원)를 유지하고 비거주자는 250달러(약 36만원)로 인상한다고 밝혔다"고 보도했다.

지난 10월 미국 그랜드 캐니언 국립공원의 매더 포인트에서 관광객들이 사진을 찍고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

방문객이 가장 많은 11개 국립공원의 경우 연간 이용권이 없는 비거주자는 기본 입장료에 100달러(약 14만원)를 추가로 내야 한다. 아카디아, 브라이스 캐니언, 에버글레이즈, 글레이셔, 그랜드 캐니언, 그랜드티턴, 로키마운틴, 세쿼이아 & 킹스 캐니언, 옐로스톤, 요세미티, 자이언 국립공원 등이다. 주요 공휴일에 시행해온 무료 입장도 시민권자와 영주권자만 적용된다.

이번 입장료 변경은 내년 1월부터 곧바로 적용되며, 비거주자가 내는 입장료는 공원의 관리와 유지에 사용될 방침이다. 새로 발행되는 연간 이용권과 실물 카드에는 도널드 트럼프 대통령과 조지 워싱턴 얼굴이 나란히 들어간 새로운 디자인이 적용된다.

더그 버검 내무부 장관은 "트럼프 대통령의 리더십은 항상 미국 가정을 우선한다"며 "이들 정책은 국제 방문객들이 우리 공원을 미래 세대를 위해 유지·개선하기 위해 공정한 몫에 기여하게 하는 동안 국립공원 시스템을 이미 지탱하고 있는 미국 납세자들은 공원을 계속해서 저렴하게 이용할 수 있게 된다"고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

이를 두고 트럼프 행정부의 미국 우선주의 기조가 무역과 이민을 넘어 관광 정책까지 파고들었다는 평가가 나온다. 앞서 트럼프 1기 행정부 시절 라이언 징크 당시 내무장관은 성수기 입장료 인상을 추진했으나, 여론의 반발이 심해 무산된 바 있다.

국립공원관리청(NPS)에 따르면 미국의 국립공원은 50개 주(州)를 아우르는 433개 지역에 구성돼 있으며, 그 면적은 8500만 에이커(약 344만㎢)를 넘는다. 지난해에만 331만여명이 방문했다.

이번 조치에 대해 미국 아웃도어 전문 매체 백패커는 경제 분석 기관 투어리즘 이코노믹스 데이터를 인용해 "2025년 미국의 국제 방문객은 이미 11% 감소할 것으로 예상되는 상황"이라며 관광객이 더 감소할 수 있음을 우려했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>