본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[날씨]전국 흐리다 차차 맑아져…낮 최고기온 9∼16도

임춘한기자

입력2025.11.26 07:36

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수요일인 26일은 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다.


서울 송파구 잠실롯데월드타워에서 바라본 강남구 일대가 미세먼지에 갇혀 있다. 연합뉴스

서울 송파구 잠실롯데월드타워에서 바라본 강남구 일대가 미세먼지에 갇혀 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 5.3도, 인천 3.8도, 수원 3.6도, 춘천 5.2도, 강릉 7.5도, 청주 6.8도, 대전 5.9도, 전주 6.4도, 광주 8.0도, 제주 10.0도, 대구 5.6도, 부산 6.2도, 울산 5.2도, 창원 6.5도 등이다. 낮 최고기온은 9∼16도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 충북·영남권은 '나쁨', 그 밖의 지역은 '좋음'~'보통' 수준으로 예상된다. 다만 수도권·강원권·세종은 오전에 일시적으로 '나쁨' 수준일 것으로 예상된다.


바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼2.5m, 남해 0.5∼2.0m다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…세대교체에 밀린 홍삼 "올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

스타벅스 한정판 또 터졌다… 미니 텀블러 키링 리셀가 '폭발'

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

SK, 하이닉스 타고 '하이' 찍었다

산부인과·소아외과 의료사고 시 정부가 최대 15억 보장

새로운 이슈 보기