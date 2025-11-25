본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

美 9월 도매물가, 전월比 0.2% ↑…소비 위축 우려에, 기업들 가격 인상 주저

뉴욕=권해영특파원

입력2025.11.25 23:45

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

9월 PPI, 전월比 0.2% 상승 '예상 부합'
근원 PPI는 0.1% 올라 전망치 하회

미국의 9월 생산자물가지수(PPI) 상승률이 시장 예상에 부합했다. 물가의 기조적인 흐름을 보여주는 근원 PPI는 예상을 밑돌았다. 기업들이 관세 인상으로 비용 부담은 커졌지만, 소비 위축을 우려해 가격 인상폭을 제한하고 있는 것으로 분석된다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

25일(현지시간) 미 노동부에 따르면 9월 PPI는 전월 대비 0.3% 상승했다. 8월(0.2% 하락) 대비 상승 전환했지만 시장 예상치(0.3%)와 일치했다.

식료품·에너지 등 가격 변동성이 큰 품목을 제외한 근원 PPI는 전월 대비 0.1% 상승했다. 8월(0.1% 하락) 대비 플러스 전환이지만 전문가 전망치(0.2%)에는 못 미쳤다.


세부적으로는 관세 영향으로 수입 물가 부담이 커지며 상품 가격이 전월 대비 0.9% 올라, 전체 PPI 상승을 이끌었다. 상품 가격 상승률은 2024년 2월 이후 가장 높은 수준이다. 반면 서비스 가격은 보합에 머물렀다.


이날 발표된 PPI가 시장 예상과 대체로 일치하고 근원 PPI는 전망치를 하회한 것은, 최근 소비 회복세가 주춤한 가운데 기업들이 가격 인상에 적극적으로 나서기 어려운 현실을 보여준다는 평가다.

같은 날 발표된 9월 소매판매도 시장 예상에 미치지 못했다. 미 상무부 산하 인구조사국에 따르면 9월 소매판매는 7333억달러로 전월 대비 0.2% 증가하는 데 그쳤다. 이는 블룸버그가 집계한 전문가 전망치(0.4%)를 하회한 수치다.


미국 경제의 3분의 2를 차지하는 핵심 축인 소비 회복세가 둔화하면서 12월 금리 인하 기대는 유지되고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 미 연방준비제도(Fed)가 현재 3.75~4.0%인 기준금리를 12월 0.25%포인트 인하할 가능성은 82.7%다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"백신 맞았는데 독감이라뇨" 환자 14배 급증, 이유 있었다…'K 변이' 점유율 97% "백신 맞았는데 독감이라뇨" 환자 14배 급증, 이유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

스타벅스 한정판 또 터졌다… 미니 텀블러 키링 리셀가 '폭발'

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK, 하이닉스 타고 '하이' 찍었다

새로운 이슈 보기