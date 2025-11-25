본문 바로가기
누리호 발사대 설치 강풍에 지연…26일 오전 완료

세종=이동우기자

입력2025.11.25 21:33

27일 새벽 발사 예정인 한국형발사체 누리호의 발사대 설치 작업이 26일 오전까지 이어지게 됐다.


우주항공청과 한국항공우주연구원은 25일 오후 8시 26분 기준 발사대에 누리호를 설치하는 작업을 진행 중이라며 이같이 밝혔다.

누리호는 이날 오후 1시 36분 발사대 기립을 마친 후 전기·공조 엄빌리컬 연결과 발사체 신호 점검을 수행했다.


자세 제어계 점검도 오늘 완료할 예정이라고 항우연은 밝혔다.


다만 강풍주의보 발효 등 기상 악조건이 있어 유공압 엄빌리컬 연결과 기밀 점검은 26일 오전 중 완료할 계획이라고 항우연은 밝혔다.

항우연은 "잔여 작업을 오전 내 완료하여 발사 정상 추진 예정"이라고 설명했다.

전남 고흥 나로우주센터에서 25일 누리호 4차 발사를 위한 이송 및 기립 작업을 수행하고 있다. 우주청 제공

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

