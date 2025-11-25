[내일날씨] 체감 온도 '뚝'…아침 최저기온 -1∼7도

수요일인 26일 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다.

수도권과 충남권을 중심으로 아침 기온이 25일보다 5∼7도가량 떨어지겠고 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.

아침 최저기온은 -1∼7도, 낮 최고기온은 9∼16도로 예보됐다.

초겨울 추위를 보인 18일 서울 중구 남대문 일대를 지나는 시민이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. 2025.11.18 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

새벽부터 아침 사이 25일 내린 비나 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 생길 수 있으니 교통안전에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 서울·경기 북부·경기 남부·강원 영서·충남 영남권은 '나쁨', 그 밖의 지역은 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다. 다만 인천·세종은 오전에 일시적으로 '나쁨' 수준일 것으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 1.0∼3.5ｍ, 서해 0.5∼3.5ｍ로 예상된다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



