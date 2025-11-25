창원시, 항만·물류 전문인력 양성 나서 … 물류협회·폴리텍대와 업무협약

경남 창원특례시가 사단법인 부산항신항배후단지물류협회, 한국폴리텍Ⅶ대학 창원캠퍼스와 25일 '항만·물류 전문 인력 양성을 위한 업무협약(MOU)'을 맺었다.

시는 부산항 신항과 진해신항 개항으로 항만·물류산업이 급속도로 성장함에 따라 이번 협약을 체결했다고 밝혔다.

정수동 부산항신항배후단지물류협회장(왼쪽부터), 장금용 창원시장 권한대행, 조상원 한국폴리텍Ⅶ대학 창원캠퍼스 권역학장이 업무협약서를 들어보이고 있다. 창원특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

시에 따르면 부산항신항배후단지물류협회엔 56개 입주업체(61개 사업장)가 회원사로 가입했다.

이들은 단순 하역·보관을 넘어 조립·가공·분류·라벨링 등 고부가가치 물류 활동을 맡고 있다.

폴리텍Ⅶ대학 창원캠퍼스는 2025년 '물류자동화시스템학과'를 신설해 스마트물류 구현을 위한 현장 실무형 교육과정과 물류시스템 구축·유지보수 전문기술 인력 양성사업을 본격 추진하고 있다.

이번 협약으로 시와 협회, 폴리텍 창원캠퍼스는 내년 4월 하이테크 과정 및 2년제 학위 관련 학과에서 기업 맞춤형 참여 학생을 모집할 방침이다.

이후 대학 강사진 및 물류기업 전문가 특강과 5~8월 현장실습·인턴십 과정을 거쳐 9월 기업 채용까지 연계하는 방식으로 협약을 이행할 예정이다.

시는 협회와 대학 간 구체적 교육내용이 확정되면 그 내용에 따라 필요한 행정적 지원을 반영해, 기업 맞춤형 물류 전문인력 양성 과정이 선도 모델로 자리 잡을 수 있도록 힘을 보탤 계획이다.

아울러 이번 협약이 청년들에게 기업 맞춤형 물류 전문 교육 및 양질의 취업 기회를 제공하고 청년이 정주할 수 있는 도시 기반 여건 조성에 큰 도움이 될 거라 기대했다.

장금용 시장 권한대행은 "북극항로 시대를 맞아 진해신항과 가덕도 신공항이 개항하게 되면 지역 물류산업이 더욱 활성화되고, 이에 따른 물류 전문인력 수요도 많이 증가할 것"이라며 "지금이 창원시 청년들이 미래 먹거리 산업에 진출할 수 있도록 준비해야 할 매우 중요한 시점"이라고 말했다.

이어 "이번 협약이 미래 물류 현장을 이끌 인재를 지역에서 함께 양성하고, 지역 대학과의 상생 기반을 마련하는 데 큰 의미가 있는 만큼, 우리 시도 적극적으로 지원하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>