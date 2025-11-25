본문 바로가기
주차했더니 화장실 안이 '딱' … 경남대표도서관 긴급 정비

영남취재본부 이세령기자

입력2025.11.25 20:04

경남 창원시 성산구 사림동의 경남도립 도서관인 경남대표도서관이 1층 화장실 정비에 나섰다.


도서관 1층 화장실 내부 창문이 바깥에서 훤히 들여다보이는 일반 창문이기 때문이다.

경남대표도서관 1층 화장실 내부 창문. 독자 제공 및 이세령 기자

1층 여자화장실과 남자화장실, 장애인화장실 창문 쪽 외벽엔 주차장이 있는데, 모두 차량 정면이 도서관 외벽을 향하는 형태로 주차한다.


이에 차량에 장착된 블랙박스(차량운행기록장치)에 화장실 내부가 찍히거나 차량 이용자가 내부를 볼 수 있다는 우려가 제기됐다.


이러한 민원을 받은 도서관 측은 즉시 불투명 시트지를 구매해 창문 가리기에 나섰다.

작업자들이 경남대표도서관 1층 장애인화장실 창문에 불투명 시트지를 붙이고 있다. 독자 제공

25일 오후 장애인화장실부터 작업을 시작해 1층 남녀 화장실 창문까지 모두 덮었다.


도서관 관계자는 "도서관 이용객이 안심할 수 있도록 즉시 조치했다"라며 "앞으로도 불편 사항이나 보완할 부분이 확인되면 면밀히 검토해 조치하겠다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
