이재용, 암바니와 서초서 만찬 회동…印 릴라이언스와 '전방위 협력'

이재용 삼성전자 회장은 25일 우리나라를 찾은 무케시 암바니 릴라이언스 인더스트리 회장(인도)과 만나 반도체, 통신, 데이터센터, 배터리 등 신사업 분야에서의 전방위 협력 방안을 논의했다.

재계에 따르면, 이 회장은 이날 오후 서울 서초구에 있는 삼성전자 서초사옥에서 암바니 회장을 맞이했다. 오전 서울 강서구 김포공항 비즈니스항공센터를 통해 입국한 암바니 회장은 이곳에서 삼성전자 등 주요 계열사 경영진이 마련한 행사에 참석한 것으로 전해졌다.

암바니 회장은 행사에서 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성SDI, 삼성물산, 삼성중공업, 삼성E&A, 삼성인력개발원 등 주요 계열사 경영진으로부터 사업 현황을 소개받고 갤럭시XR·마이크로 RGB 디스플레이 등 삼성전자의 신기술을 직접 체험해 보기도 했다.

이어 같은 장소에서 이 회장 등과의 만찬이 있었다. 만찬에서는 양사 간 전방위 협력 확대 방안이 모색됐다. 이 자리에는 이 회장 외에도 노태문 삼성전자 사장, 김우준 삼성전자 네트워크 사업부장, 최주선 삼성SDI 사장, 이준희 삼성SDS 사장, 최성안 삼성중공업 부회장, 오세철 삼성물산 사장, 남궁홍 삼성E&A 사장, 이재언 삼성물산 상사부문 사장 등이 참석했다.

행사와 만찬을 통해, 삼성은 암바니 회장에게 인공지능(AI), 확장현실(XR), 파운드리(반도체 위탁생산), AI 데이터센터, 차세대 통신, 미래 디스플레이, 클라우드, 배터리 및 ESS, 플랜트 건설 및 엔지니어링 등 삼성 계열사들이 보유한 다양한 미래 신기술을 소개했다. 삼성이 지닌 종합적인 사업 역량을 밑바탕으로 릴라이언스 그룹과 다방면으로 협력할 수 있음을 피력한 것으로 보인다.

인도 최대 기업인 릴라이언스는 화학·유통을 중심으로 사업을 영위해오다, 최근 정보통신(ICT) 분야로 사업 지형을 넓혀가고 있다. 구체적으론 첨단 기술 기반의 혁신을 추구하는 '딥테크' 기업으로의 전환을 추진하고 있다. 자국인 인도해선 AI·신재생 에너지 기반 초대형 데이터센터 및 스마트공장을 구축하려 하고 있다. 이로 인해 AI 데이터센터, 6G, ESS 및 배터리 등 미래 신사업 분야에서 삼성의 전략적 파트너로 떠오르고 있다.

삼성과 릴라이언스는 고(故) 이건희 선대회장 때부터 긴밀한 관계를 맺어오는 등 인연이 깊다. 2012년 인도 최대 통신사인 릴라이언스 지오와 4G 네트워크 구축 계약을 체결하며 협력을 본격화했다. 2022년 12월에는 5G 무선 접속망 장비 공급 계약을 맺기도 했다. 삼성은 향후 6G 네트워크 장비 공급을 비롯해 AI 데이터센터 구축, 데이터센터의 전력 공급 안정성을 확보할 수 있는 ESS 배터리 등 다양한 분야에서 릴라이언스와 협력을 강화할 것으로 기대하고 있다.

이 회장과 암바니 회장의 만남은 지난해 7월 인도 뭄바이에서 열린 아난트 암바니의 결혼식 이후 1년4개월 만이다. 아난트는 암바니 회장의 막내아들이다. 이 회장은 앞서 2018년 암바니 회장의 장녀 이샤, 2019년 장남 아카시의 결혼식에도 참석했다. 암바니 회장의 자녀 결혼식에 모두 초청받은 우리나라 기업인은 이 회장이 유일하다.





