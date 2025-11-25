본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] 개회사하는 오세훈 서울시장

강진형기자

입력2025.11.25 15:45

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 개회사하는 오세훈 서울시장
AD
원본보기 아이콘

오세훈 서울시장이 25일 서울 서초구 서울AI허브메인센터에서 열린 'AX 혁신센터 출범식'에 참석해 개회사 하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"백신 맞았는데 독감이라뇨" 환자 14배 급증, 이유 있었다…'K 변이' 점유율 97% "백신 맞았는데 독감이라뇨" 환자 14배 급증, 이유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

스타벅스 한정판 또 터졌다… 미니 텀블러 키링 리셀가 '폭발'

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK, 하이닉스 타고 '하이' 찍었다

새로운 이슈 보기