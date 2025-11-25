본문 바로가기
[포토] 난임치료 휴직 신설, 공무원법 개정

조용준기자

입력2025.11.25 14:37

[포토] 난임치료 휴직 신설, 공무원법 개정
박용수 인사혁신처 차장이 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 국가공무원법 개정안 입법예고 브리핑을 하고 있다. 개정안은 공무원의 복종 의무가 삭제되고, 육아휴직 사용 대상 자녀 나이 기준 상향, 난임치료 위한 휴직 신설 등의 내용이 담겼다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

