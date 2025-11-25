본문 바로가기
신한은행, 올리브영 특화 파킹통장 내년 1분기 출시

김혜민기자

입력2025.11.25 14:15

신한은행이 내년 1분기 올리브영 회원을 대상으로 한 금리우대 파킹통장을 출시한다.

신한은행은 CJ올리브영과 특화 금융상품 및 서비스 출시를 위한 파트너십을 구축했다고 25일 밝혔다.


이번 파트너십을 통해 신한은행은 금리 혜택과 결제 리워드를 동시에 제공하는 신상품을 내년 1분기 출시할 예정이다. 올리브영 회원 대상 금리 우대혜택을 제공하는 파킹통장을 출시하고, 온·오프라인 매장에서 전용 통장 또는 연계 체크카드로 결제할 경우 다양한 리워드 혜택을 제공한다.

생활밀착형 금융 서비스 제공을 위한 디지털 마케팅 협력도 확대하기로 했다. 올리브영은 국내 1657만명 회원과 글로벌몰 336만명 회원을 보유하고 있다.


신한은행 관계자는 "올리브영 고객이 더욱 쉽고 편리하게 금융서비스를 이용할 수 있도록 연계 서비스를 만들어 나가겠다"며 "앞으로도 다양한 플랫폼과 협업해 고객의 생활 속 금융 편의성을 높일 수 있는 서비스 제공에 최선을 다할 것"이라고 말했다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
