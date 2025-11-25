김영곤 전 교육부차관보, 경남교육감 출마 … "아이 성장·선생님 보호"

김영곤 전 교육부차관보가 경남교육감 선거 출마를 공식 선언했다.

김 전 차관보는 25일 경남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "아이의 성장과 선생님을 지키는 교육감이 되겠다"라고 밝혔다.

그는 "지난 12년간의 행복교육은 즐거움과 체험을 강조했지만, 그 과정에서 문해력, 사고력, 집중력은 오히려 떨어졌고 수리력은 전국 최하위까지 떨어지는 역설을 낳았다"라며 현 경남교육에 대해 지적했다.

"활동은 많았지만 배움의 근력은 약해졌고 아이들의 성장 이야기는 깊게 쌓이지 못했다"라고도 했다.

또 "현장의 선생님들은 잦은 교권 침해, 악성 민원, 폭언과 폭행에 노출되며 수업보다 대응에 더 많은 힘을 빼앗겼다"며 "교사의 안전이 무너지자 교실의 신뢰 또한 무너졌고 학교 안 구성원 간 갈등은 더욱 깊어졌다"라고도 했다.

김영곤 전 교육부 차관보가 경남교육감 선거 출마 회견을 하고 있다. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

김 전 차관보는 "학생, 학부모, 교사 사이 불신과 대립은 교육공동체 근간을 무너뜨렸고 교육을 유지하던 신뢰의 토대가 크게 흔들렸다"면서 "경남교육은 지금 다시 시작해야 한다"라고 주장했다.

"교육의 목적을 행복이란 결과로 오해하는 흐름에서 벗어나 성장을 중심에 두는 교육으로 방향을 전환해야 한다"라며 "학력 회복, 교실 혁신, 지역 맞춤, 돌봄 및 안전, 미래교육이라는 다섯 축으로 재설계하겠다"고 강조했다.

그러면서 ▲문해력, 수리력, 사고력 회복 프로젝트 ▲교권신속법률대응단 설치 ▲18개 시·군 맞춤형 교육전략 추진 ▲산업(Industry)·공공(Public)·학교(School)를 연계하는 IPS 교육클러스터 추진 ▲인공지능(AI) 기반 초개인화 학습체제와 문제기반학습(PBL) 중심 미래교육 등을 약속했다.

김 전 차관보는 "행정 중심 교육에서 사람 중심으로, 통제에서 신뢰로, 결과 중심에서 성장 중심으로 바꿔야 한다"며 "다시 학교를 공동체의 중심으로 세우고 아이의 이야기가 존중받는 경남교육을 만들겠다"라고 다짐했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>