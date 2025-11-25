충무로를 다시 영화 중심지로…서울영화센터 28일 개관

세 개 상영관·아카이브 등 복합 플랫폼

3월까지 무료 관람

서울영화센터 1상영관 모습 AD 원본보기 아이콘

서울시는 이달 28일 충무로에 조성한 공공 영화문화 공간 '서울영화센터'를 개관한다고 25일 밝혔다. 제막식에는 신영균, 박정자, 장미희 등 국내 주요 배우들과 영화 '명량' 등 이순신 3부작을 연출한 김한민 감독 등이 참석한다.

지하 3층∼지상 10층, 연면적 4천806㎡ 규모인 서울영화센터는 상영관 세 개(1관 166석, 2관 78석, 3관 68석)를 갖췄다. 특히 1관에는 35㎜ 필름 영사기 두 대를 설치해 필름 상영 기반을 마련했다.

4층에는 영화 관련 체험 전시가 가능한 기획전시실, 7층에는 영화인 및 시민 교육을 위한 다목적실, 8층에는 영화인 교류와 창작 활동을 지원하는 공유오피스와 회의실을 조성했다. 9층은 영화 관련 서적과 DVD 등을 열람할 수 있는 아카이브 공간으로 꾸렸다.

서울영화센터는 영상산업 진흥, 영화인 성장 지원, 시민 문화 향유 공간이라는 세 가지 방향으로 운영된다. 시는 유망 예술영화 상영 기회 확대와 신진 감독 발굴 프로그램을 통해 창작 기반을 강화하고, 비즈니스 미팅과 필름마켓 운영을 통해 콘텐츠 유통과 투자 생태계도 활성화할 계획이다.

독립, 예술, 상업, 고전영화 등 다양한 장르의 상영 프로그램은 물론 감독과 배우와의 대화, 시사회 등 부대 행사도 운영한다. 이를 통해 영화인에게는 창작과 산업 활동이 연결되는 기반을, 시민에게는 일상의 영화문화 공간을 제공하고, 충무로를 다시 영화산업과 문화 중심지로 되살리겠다는 계획이다.

서울영화센터 내 기획전시실 모습 원본보기 아이콘

시는 개관식을 기념해 지난 22일부터 개관 프로그램을 사전 운영 중이다. 평균 예매율이 90%에 달하는 등 시민들의 관심은 높은 편이다.

정식 개관 이후에는 한국영화를 폭넓게 조망하는 12월 상영 프로그램을 선보인다. 한국영화 제작사의 재발견, 안성기 배우 특별전, 올해의 독립·예술영화전 등 상업영화부터 독립·예술영화까지 전 장르를 아우르는 기획을 준비 중이다. 시민 누구나 무료로 관람할 수 있다.

영화 예매는 서울영화센터 누리집과 디트릭스 누리집에서 가능하다. 관람료는 내년 3월까지 무료다.

주용태 서울시 경제실장은 "서울영화센터는 영화계와 시민의 오랜 염원이 깃든 공공 자산으로, 영화가 일상과 만나는 문화 공간으로 거듭날 것"이라고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>