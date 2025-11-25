낙동강 프리미엄 기대되는 안심 반값 전세 ‘구미 해모로 리버시티’ 주목

공급 희소성 높은 수(水)세권 아파트 … 환금성 뛰어나고 시세차익 측면에서도 유리

낙동강 주거 벨트 최중심에서 누리는 합리적인 내 집 마련 … 주변 시세 대비 절반

합리적인 내 집 마련과 높은 시세차익이 동시에 기대되는 아파트가 눈길을 끌고 있다. 희소가치 높은 수(水)세권에 주변 시세 대비 저렴한 가격으로 2년 먼저 살아볼 수 있는 혜택까지 제공된다는 점에서 내 집 마련 수요자들의 관심이 집중되고 있다.

'구미 해모로 리버시티'가 바로 그 주인공이다. 이 단지는 낙동강 주변에 펼쳐진 주거 벨트의 중심이 되는 아파트로 일부 세대에 한해 낙동강 조망이 가능할 전망이다. 또 국내 최대 규모의 체육공원 '낙동강체육공원'도 자리하고 있다. 이 공원은 약 210만여㎡ 크기로 종합경기장과 축구장, 야구장, 캠핑장, 물놀이장 등이 마련돼 있다.

이러한 강, 호수, 수변공원 등이 인접한 수(水)세권 아파트는 부동산 시장에서 집값 상승에 유리한 모습을 보인다. 한정적인 입지로 공급 희소성이 높기 때문이다. 국토교통부 실거래가 등에 따르면, 광교신도시나 동탄신도시의 호수공원 인근 아파트들의 시세는 지역 평균보다 5,000만원에서 1억원까지도 높게 형성된 것으로 나타났다.

부동산 전문가들은 "수(水)세권 아파트는 조망권과 쾌적성을 동시에 확보하고 있다는 점에서 실수요자들의 주거만족도가 높다. 또 환금성이 뛰어나 시세차익 측면에서도 다른 곳보다 유리하다는 특징이 있다"고 말했다.

- 신축 아파트값 절반 수준, HUG 100% 안전 보장 … 2년 살아본 뒤 나중에 분양 결정

낙동강 주거 벨트 최중심 아파트 '구미 해모로 리버시티'는 경북 구미시 수출대로 일원에 위치하며 지하 2층~지상 25층 8개 동 전용 41㎡·59㎡·75㎡·84㎡ 총 756세대 규모다. 주거선호도가 높은 다양한 중소형 평면을 선보인 것이 특징이다.

'구미 해모로 리버시티'가 주목받는 또 다른 이유는 인근 시세보다 저렴한 가격의 '안심 반값 전세' 혜택을 제공한다는 점에 있다. 신축 아파트 분양가의 절반 수준으로 전세가가 책정돼 있어 실수요자들의 자금 마련에 대한 부담을 최소화한 것이다. 또 주택도시보증공사(HUG)의 보증으로 전세금이 100% 안전하게 보장돼 전세 사기에 대한 우려가 없다.

분양 우선권도 독점적으로 제공한다. 2년을 먼저 전세로 살아본 뒤, 분양 여부를 결정할 수 있다는 뜻이다. 향후 시세 변동을 확인한 뒤, 상승 여력이 있다고 판단되면 그때 소유권을 이전할 수 있다.

'구미 해모로 리버시티' 전세 계약금은 1차 400만원이며, 보존등기 완료 시점에 2차 계약금 10%를 납부하면 된다. 이후 잔금은 입주 시 완납하면 되며, 입주 예정일은 2026년 2월이다. 전세 대출은 기존 아파트와 동일한 조건으로 받을 수 있으며, '구미 해모로 리버시티' 공식 협력 공인중개업소를 통해 진행된다.

- 교육에 쇼핑, 직주근접 수혜 … 지역 최초 스크린 수영장 등 특화 커뮤니티까지

우수한 생활 인프라도 돋보인다. 비산초, 신평초 등이 도보권에 자리해 어린 자녀들의 안전한 통학이 가능하다. 여기에 롯데마트, 이마트, 홈플러스 등 대형마트를 비롯해 은행과 행정복지센터, 세무서 등의 기관들도 인접하다.

뛰어난 직주근접도 주목된다. '구미 해모로 리버시티'는 반경 약 2km 내 구미국가산업1단지가 자리한다. 구미국가산업1단지는 삼성SDI, LS전선, 코오롱 등 대기업을 비롯해 다양한 기업들이 입주해 있으며 근로자 수도 수만 명에 달한다. 이러한 대규모 산업단지가 가까운 곳은 수많은 근로자를 중심으로 풍부한 주택 수요를 형성하며 높은 주거 가치를 평가받는다. 주변에는 수출대로 및 신비로, 구미대로 등이 위치해 차량 이동이 수월하다. 또 경부고속도로 구미IC가 인접해 타 도시로 빠르게 이동할 수 있다.

특화 커뮤니티도 눈길을 끌고 있다. 이 단지에는 구미 최초 '프라이빗 스크린 수영장'이 도입된다. 스크린 수영장은 수조 공간에서 발생하는 인공 파도를 통해 수영을 즐길 수 있는 방식이다. 실내에서 물놀이를 즐길 수 있다는 점에서 어린 자녀들의 높은 호응이 기대된다.

또 해모로의 자체 미세먼지 특화시스템 'H-CATS' (Haemoro Clean Air Total System)를 통해 세대 내부, 지하주차장, 커뮤니티 등 권역별로 미세먼지 정화에 나설 계획이다. 이와 함께 CCTV, 차량통제, 전자경비, 원격검침, 무인택배, 관리실, 스마트 시스템 등 모든 일상을 책임지는 보안 시스템도 도입된다.

한편, '구미 해모로 리버시티' 홍보관은 경상북도 구미시 공단동 일대에 마련돼 있다.





