교보증권, 해외선물 수수료 할인 이벤트 실시

교보증권은 신규 및 휴면 고객 대상으로 해외선물 수수료 이벤트를 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 이벤트는 ▲한달에 2종목 수수료 할인 ▲마이크로상품 수수료 인하로 구성된다.

먼저 내년 1월 30일까지 시카고상품거래소(CME)의 ▲E-mini NASDAQ-100 ▲E-mini S&P500 ▲GOLD ▲Crude Oil 가운데 2개 상품에 대해 계약당 1.98달러 수수료 할인 혜택이 적용된다. 이와 함께 CME 거래소 마이크로상품 4개(MYM, MNQ, M2K, MES)의 수수료를 3개월간 계약당 0.49달러로 제공한다.

신청은 교보증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 'Win.K'를 접속해 '이벤트 등록-선택이벤트' 메뉴를 통해 할 수 있다.

김준재 교보증권 디지털글로벌서비스부장은 "고객들에게 해외선물 거래 시 다양한 할인 혜택과 편의성을 드리고자 이벤트를 마련했다"고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



