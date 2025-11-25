본문 바로가기
'식량안보 지표' 만든다…"향후 식량안보 대응에 활용"

세종=주상돈기자

입력2025.11.25 14:00

K농정협의체, 연구용역 착수보고회

정부가 식량자급 목표 재설정을 위한 식량안보 지표 개발을 본격적으로 추진한다.


농림축산식품부는 25일 오전 충북 오송앤세종컨퍼런스에서 K농정협의체 식량소분과 제3차 회의를 개최하고 이 같은 식량안보지표 개발 연구용역 착수보고회를 진행했다.

K농정협의체는 농업·농촌이 당면한 현안과 미래 과제 해결, 국민주권정부 국정과제 추진을 위해 현장 농업인, 업계, 소비자, 전문가 등 현장의 목소리를 듣기 위한 소통의 장이다. 식량소분과는 식량안보 제고, 논타작물 재배 확대 등 식량 분야 핵심 이슈에 대해 현장의 다양한 의견을 수렴하고 있다.


이번 연구용역은 한국의 식량안보 수준을 객관적이고 종합적으로 측정할 수 있는 지표를 개발하고 식량안보의 공익적 가치에 대한 경제적 평가도 병행해 추진할 계획이다.


이날 참석한 식량소분과 위원들은 한국의 농업 특성과 대내외적인 여건을 바탕으로 식량안보에 미칠 수 있는 다양한 요인을 종합적으로 고려한 지표를 개발하고 식량안보 수준을 정확하게 평가해야만 관련 정책 추진에 효율적으로 대응할 수 있다고 강조하며 연구의 필요성에 공감했다.

식량소분과 대표인 김종인 교수는 "연구용역을 신속히 추진해 연구 결과의 성과를 기반으로 향후 식량안보 대응 체계를 개편하고 식량자급 목표를 재설정하는 등 후속 연구도 적극적으로 추진해 달라"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

