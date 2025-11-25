"바보 같다" 혹평 받더니…400만원 넘어도 "가짜늑대 사겠다" 문의 폭주

日, 곰 출몰로 곰 퇴치용품 시장 폭발적 성장

야생동물 퇴치하는 가짜늑대도 새로 주목

400만원 가격에 과거 혹평있었지만 문의 3배 증가

야생동물을 쫓는 가짜늑대 '몬스터울프' 설치모습. 일본 오타정기

곰 습격으로 인한 피해가 확산하는 일본에서 곰 퇴치 용품의 수요가 급증하고 있다. 곰 스프레이, 곰 방울 등의 판매가 늘고 있는 가운데 곰 등 야생 동물을 쫓아내는 '가짜 늑대'가 주목받고 있다.

LED 눈빛에 늑대처럼 짖는 가짜늑대 인기

25일(한국시간) 교도통신과 관련 업계에 따르면 늑대처럼 보이도록 만든 독특한 퇴치 장치는 '몬스터 울프'로 불린다. 겉보기에는 '아이 속이기' 같은 모양새이지만, 큰 소리와 LED(발광다이오드)를 이용한 퇴치 효과에 대한 기대 때문에 최근 문의가 3배로 늘었다. 이 장치를 개발한 홋카이도의 회사인 오타정기는 "곰이 가까이 오지 않도록 하는 데는 자신이 있다"고 말한다.

적외선 센서가 근처의 동물을 감지하면, 늑대를 본뜬 머리가 좌우로 움직이고, 눈은 붉게, 앞뒤의 LED는 파랗게 점멸한다. 늑대·개·인간의 목소리 등 60종류 이상의 위협음(최대 약 90㏈ ·약 1㎞ 이상 울리는 소리)을 낸다. 목이 좌우로 구동해 살아 있는 것처럼 보인다. 회사측은 "곰은 단독으로 행동하고 경계심이 강하다. 큰 소리가 나면 뭔가 있다고 생각해 접근하지 않게 된다"고 말했다.

이 회사는 20년 전부터 독자 제품 개발을 목표로 했고, '몬스터 울프'는 2016년에 완성됐다. 당시만해도 유해동물 대책은 전기울타리가 주류였다. 회사가 판매를 시도했지만 외형 때문에 "바보 같은 물건"이라며 비웃음을 샀다고 한다. 회사측은 2025년 5월 현재까지 누적 270대를 판매했다고 밝혔다. 회사측은 "태양광 발전, 배터리 충전에 의해 가동돼 설치하는 것만으로 곧바로 사용할 수 있다"면서 "유지 보수도 거의 필요하지 않으며 유지 비용도 거의 걸리지 않는다"고 말했다. 본체 가격은 42만8000엔(402만원)세금 및 별도 설치비 등 제외), 1년 임대 비용은 월 1만8000엔(17만원)이다.

야생동물을 쫓는 가짜늑대 '몬스터울프' 홍보사진. 일본 오타정기 원본보기 아이콘

20년 전만해도 "바보같다" 혹평…400만원 넘는데 문의 3배 증가

곰 퇴치 스프레이 등 관련 용품의 수요도 급증하고 있다. 요미우리신문 등에 따르면 후쿠시마현 고리야마시 아웃도어 용품점 '와일드-1 고리야마점'에는 곰 퇴치 스프레이가 품절되는 날이 이어지고 있다. 가장 인기 있는 곰 퇴치 스프레이는 고추 성분인 캡사이신 등이 포함돼 있다. 수 m 거리에서 곰의 얼굴을 향해 분사함으로써 곰을 쫓아낸다. 이 점포에서는 5000∼2만엔(4만7000∼19만원)의 곰 퇴치 스프레이 6종류를 판매하고 있는데, 최근 매출이 작년의 3배 이상에 달한다. 품절로 재고가 없는 때도 많다.

곰 방울도 작년의 배가 팔리고 있다. 곰 방울은 곰에게 방울 소리로 사람의 존재를 알려 접근하지 못하도록 하는 용도다. 등산객 등이 가방이나 허리에 달아 사용하는 방울이다. 고음을 내서 곰이 접근하지 못하게 하는 '베어 호른'의 경우 작년에는 인지도가 높지 않았지만, 올해는 재고가 바닥날 정도로 인기를 끌었다. 후쿠시마현에서 11개의 점포를 운영하는 생활용품 체인 '가인즈'에서는 곰 퇴치용품 등 동물퇴치 용품 판매가 최근 한두 달 새에 작년의 4배로 늘었다.

야생동물을 쫓는 가짜늑대 '몬스터울프'가 실제 현장에서 설치된 모습. 일본 오타정기 원본보기 아이콘

곰 스프레이 등 퇴치용품 판매도 급증…곰 출몰 피해 연일 확산

일본 환경성에 따르면 지난 4월부터 10월까지 곰의 습격을 받아 숨지거나 다친 사람이 196명으로 집계됐다. 10월 한 달간 피해자는 88명으로 전달 39명보다 크게 늘었다. 4월부터 7개월간의 피해자 196명은 최근 5년간 가장 많은 수치다. 올 4~10월 곰 피해자를 지역별로 보면 아키타(秋田)가 56명으로 가장 많았다. 이어 이와테(岩手) 34명, 후쿠시마(福島) 20명, 나가노(長野) 15명 등이다. 대부분 일본 동북부 지역이다. 올해 들어 지난 5일까지 곰의 습격으로 사망한 사람은 사상 최대치인 13명이다. 곰이 출몰했다는 신고 건수도 증가일로다. 2025년도 상반기(4월~9월) 신고는 2만건을 넘어섰다.

곰이 출몰하며 인명 피해가 잇따르자 일본 경찰청은 국가공안위원회 규칙을 개정해 소총을 활용해 곰 퇴치를 할 수 있도록 한 바 있다. 곰 퇴치를 위해 자위대에 이어 경찰 기동대도 출동하기로 했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



