금감원 "증권사, 전산사고 시 투자자 피해 적극 보상해야"

조슬기나기자

입력2025.11.25 16:00

IT·정보보안 안전성 간담회

금융감독원이 이재명 정부의 '투자자 보호' 기조에 발맞춰 증권업계에 전산사고와 관련한 적극적인 투자자 피해 보상, 재발방지 대책 마련을 요구했다.


금감원은 25일 오후 금융투자협회에서 증권사 IT·정보보안 임원, 유관기관 관계자 등이 참석하는 정례 간담회를 개최해 이같이 당부했다. 이는 지난 8월 발표된 '자본시장 전자금융거래 안전성 제고방안'의 후속조치 일환이다.

먼저 금감원은 지속적으로 발생하는 전산사고를 줄일 수 있도록 증권업계에 각별한 주의를 당부했다. 전자금융거래 리스크 요인 및 현안사항과 관련된 자율점검·시정, 내부통제 강화 등을 독려하는 한편, 우수사례도 공유했다. 특히 프로그램 오류와 같은 빈발 사고유형에 대해서는 유사사고가 발생하지 않도록 재발방지 대책을 마련할 것을 요청했다.


이날 간담회에서는 지난 3월 한국거래소 전산사고를 계기로 마련된 통합 BCP 주요 내용에 대한 구체적인 설명도 이뤄졌다. 자본시장 통합 BCP는 특정 집행시장의 일시적 장애 발생 시, 장애지속에 따른 거래정지 시 각각의 비상대응 방안을 담은 게 골자다. 장애 발생 시 증권사의 주문방식을 명확화하는 내용도 포함됐다. 내년 1분기부터 내부 규정, 시스템 개발 및 테스트, 통합 비상훈련 실시 등이 순차적으로 이뤄질 예정이다.


이와 함께 금감원은 전자금융사고 및 개인(신용)정보 유출과 관련해 반복적인 위규사항, 주요 제재 내용, 유의사항도 안내했다. 투자자 보호 측면에서는 전산사고 발생 시 대체수단 가동 등 신속한 대응을 통해 피해를 최소화하고, 피해발생 투자자에 대해서는 적시 피해보상 이행도 당부했다.

금감원은 "증권업계 등과의 긴밀하고 지속적인 소통과 협업을 통해 전자금융거래 안전성 제고 방안을 원활히 이행하는 한편, 자본시장 IT 인프라의 안전성 제고 및 투자자 보호를 위해 보다 적극적인 대응을 지속 추진해 나갈 것"이라고 설명했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
