KB국민카드, 서스틴베스트 ESG평가 5년연속 AA 획득

KB국민카드는 국내 대표 ESG(환경·사회·지배구조) 평가 기관 서스틴베스트가 발표한 2025년 ESG 종합평가에서 5년 연속 최고 등급인 AA를 획득했다고 25일 밝혔다.

서스틴베스트는 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 등 비재무 분야를 종합 평가하는 기관으로 국내 기업 ESG 수준을 평가한다. 평가 결과는 투자자 의사결정에 중요한 기준으로 활용된다.

KB국민카드는 이번 평가에서 96.83점을 획득해 동종 103개 기업 중 8위를 기록했다. 특히 사회공헌 및 지역사회, 주주의 권리, 정보의 투명성 등 핵심영역에서 100점 만점을 받았다.

혁신활동, 생산공정, 고객관리 항목에서도 평균 대비 높은 평가를 받았다.

KB국민카드 관계자는 "앞으로도 지속가능한 경영을 실천하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 KB국민카드는 한국ESG기준원 금융기관 지배구조 평가에서도 5년 연속 A등급 이상 획득했다. 올해 자체 지속가능경영보고서를 최초 발간하는 등 ESG 전 분야에서 성과를 냈다.





