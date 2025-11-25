"스타벅스 또 난리났다"…'품절대란' 미니 텀블러 키링에 '5배' 되팔이 등장

9000원짜리 스타벅스 텀블러 키링

출시 하루도 안 돼 전국 매장 동나

중고거래선 정가 5배 '프리미엄'

MZ 데코 소비·한정판 전략이 영향

스타벅스코리아가 최근 한정판으로 출시한 미니어처 텀블러 키링이 폭발적인 인기를 끌면서 리셀(재판매) 가격도 천정부지로 치솟고 있다. 중고거래 플랫폼에서는 출시가 9000원에 불과했던 상품이 4만원대까지 치솟으며 정가의 5배 이상 가격에 거래되는 상황이다. 한정판 굿즈에 대한 소장 욕구와 MZ세대 중심의 데코(꾸미기) 트렌드, 그리고 필요나 의미·경험에 더해 기분이나 감정이 소비를 이끄는 '필코노미(Feelconomy)' 현상이 맞물린 영향으로 풀이된다.

스타벅스코리아가 지난 21일 출시한 미니어처 텀블러 키링. 스타벅스코리아 인스타그램 캡처

출시 당일 품절…"오픈런 실패" 후기 잇따라

지난 21일 스타벅스코리아는 음료 구매 시 9000원에 키링을 추가 구매할 수 있는 이벤트를 진행했다. 핑크와 시그니처 화이트 두 가지 색상으로 출시된 이번 제품은 실제 텀블러와 동일한 소재로 제작됐으며, 뚜껑이 열리는 구조로 작은 소품을 담을 수 있는 실용성까지 갖춘 점이 특징이다. 립밤이나 무선이어폰 등을 넣기에 딱 맞는 크기다.

1인당 최대 2개 구매 제한이 있었음에도, 키링은 출시 당일 전국 스타벅스 매장 90% 이상에서 소진될 정도로 높은 인기를 보였다. 온라인상에서는 "오픈런 실패" "눈앞에서 품절됐다" "아침에 하나 사고 점심에 하나 더 사려 했는데 이미 품절이었다" "줄 서서 기다렸는데 결국 못 샀다"는 후기가 이어졌다.

스타벅스 미니어처 텀블러 키링 관련 게시물. 인스타그램 캡처

"역대 최고 굿즈" SNS 반응 폭발…'5배' 프리미엄에도 거래 활발

품절 이후에도 온라인 커뮤니티와 SNS에는 "너무 갖고 싶다" "이걸 왜 지금 봤을까" "분홍색 미쳤다" "제발 재입고 해줘라" 등 관련 글이 쏟아지며 폭발적인 반응이 이어지고 있다. 24일 기준 한 인스타그램 관련 영상은 조회 수 295만회를 돌파했다. 해당 영상에는 "가방에 걸자마자 분위기 완성" "재질이 진짜 텀블러랑 똑같다" "역대 최고 굿즈" 등 뜨거운 반응이 잇따랐다.

상황이 이렇다 보니 리셀가가 폭증하는 등 '굿즈 대란'이 현실화하는 모습이다. 실제로 현재 중고거래 플랫폼 당근마켓에는 관련 판매 글이 잇달아 올라오고 있다. 개당 4만원대까지 가격이 치솟았음에도 거래는 활발히 이뤄지고 있다. 현재 대다수 게시물은 '거래 완료'된 상태다. 구매글도 연이어 올라오고 있다. 이날 당근마켓에는 "선입금 가능. 스타벅스 미니 텀블러 키링 삽니다"는 제목의 구매 게시물이 게재됐다.

스타벅스 미니어처 텀블러가 당근마켓에서 개당 4만원에 판매되고 있다. 당근마켓 캡처

'필코노미'가 만든 열풍…소비는 이제 '감정'의 영역

스타벅스코리아 측은 "MZ세대의 데코 문화 열풍이 이번 키링 인기의 동력이 됐다"며 "텀블러 모양의 키링은 이번이 처음인 만큼, 차별화된 디자인이 더욱 관심을 끌었다"고 말했다. 추가 판매 계획에는 "현재로선 없다"고 선을 그었다.

전문가들은 이번 현상을 최근 급격히 확산 중인 '필코노미(Feelconomy)' 흐름의 대표적 사례로 해석한다. 필코노미는 기분(Feel)과 경제(Economy)의 합성어로, 감정과 분위기가 소비를 결정짓는 주요 동기로 부상한 트렌드를 의미한다. 단순히 기능적 필요를 충족하는 제품이 아니라 어떤 감정과 경험을 제공하는가가 선택 기준이 되는 것이다. 과거 '무엇을 사느냐'에 집중했다면, 이제 소비자들은 '어떤 순간을 즐기느냐', '어떤 감정을 갖게 되느냐'에 주목한다.

스타벅스 미니어처 텀블러 키링 관련 게시물. 인스타그램 캡처





서지영 기자



