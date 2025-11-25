본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

삼성, 미래기술 중심 세대교체…161명 승진·40대 부사장 11명·30대 임원 2명

박준이기자

장희준기자

입력2025.11.25 09:53

시계아이콘01분 11초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기술 리더 중심 임원 중용
AI·로봇·반도체 등 첨단 기술
5년 만에 임원 인사 증가세

삼성전자가 내년도 정기 임원 인사를 실시했다. 급변하는 산업 환경 속에서 인공지능(AI)·로봇·반도체 등 분야의 기술 리더를 중심으로 중용이 이뤄졌다. 이전보다 전체 승진 규모를 키우면서 연공·서열 위주의 관행을 깨고 30대 상무, 40대 부사장을 발탁한 점도 눈에 띈다.


삼성전자는 25일 부사장 51명, 상무 93명, 펠로우 1명, 마스터 16명 등 총 161명이 승진했다고 밝혔다. 지난해 같은 달 이뤄졌던 인사 때(부사장 35명, 상무 92명, 마스터 10명 등) 보다 승진 대상이 24명 더 늘어났다. 삼성전자 정기 임원 인사 규모는 2021년 214명 이후 2022년 198명, 2023년 187명, 2024년 143명, 2025년 137명으로 감소세였으나 5년 만에 증가세로 바뀌었다.

지난 21일 단행한 정기 사장단 인사에서 대대적인 변화보다 안정에 방점을 둔 것과 달리, 임원 인사에서는 혁신을 중심으로 인사가 이뤄졌다. 이번 인사에서는 미래 사업 전략을 신속하게 실행하기 위해 AI·로봇·반도체 등 각 분야에서 역량이 입증된 인재가 승진 대상에 올랐다. 데이터 지능화, 대규모언어모델(LLM), 로봇 플랫폼, 폴더블, 낸드, 고대역폭메모리(HBM) 등 전략 기술을 주도한 인물들이 부사장·상무로 승진하며 기술 리더십을 강화한 것이 특징이다. 글로벌 기술 패권 경쟁이 격화되는 상황에서 첨단 기술을 중심으로 조직 전반의 기술 대응력을 높이기 위한 의지로 풀이된다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

또 TV·스마트폰·가전·네트워크·반도체 등 주요 사업분야의 경쟁력 강화에 기여한 성과가 크고 향후 핵심적인 역할이 기대되는 리더들을 중심으로 부사장으로 승진시켰다. 회사는 이번 인사에서 '성과주의 인사 원칙'을 견지했다고 설명했다.


특히 연공과 서열에 상관없이 경영성과 창출에 기여하고 성장 잠재력을 갖춘 30대 상무, 40대 부사장을 과감하게 발탁해 미래 경영진 후보군을 확대·강화하기도 했다. 세대교체를 통해 불확실한 경영환경을 돌파할 차세대 경영진 후보군을 육성하겠다는 취지다. 이번 인사에서 30대 상무 승진자는 2명으로, 김철민 디바이스경험(DX)부문 모바일경험(MX)사업부 시스템 퍼포먼스그룹장 상무(39)·이강욱 DX부문 삼성 리서치 AI 모델팀 상무(39) 모두 올해 최연소 상무가 됐다. 40대 부사장 승진자는 총 11명이다.


이와 함께 성별이나 국적을 불문하고 성과를 창출하고 성장 잠재력을 갖춘 인재 발탁을 지속했다. 다양성과 포용성에 기반한 글로벌 인적 경쟁력을 제고했다는 설명이다. 이번 인사에서 여성 임원 승진자는 9명인 것으로 파악됐다.

삼성전자는 "미래 사업 전략을 신속하게 실행하기 위해 AI·로봇·반도체 등의 분야에서 성과 창출을 주도하고 역량이 입증된 인재를 등용했다"며 "미래 기술리더십 확보를 통한 지속 성장의 기반을 마련했다"고 밝혔다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr
장희준 기자 junh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔 [짝퉁의공습]⑪ "언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

"스타벅스 또 난리났다"…'품절대란' 미니 텀블러 키링에 '5배' 되팔이 등장

"회사원과는 하늘과 땅 차이" "수입 3배까지 높여"…부자 옆으로 갑니다

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

"바보 같다" 혹평 받더니…400만원 넘어도 "가짜늑대 사겠다" 문의 폭주

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

장기투자 세혜택…개별종목·펀드·ETF에 다 주나

새로운 이슈 보기