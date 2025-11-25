삼성, 미래기술 중심 세대교체…161명 승진·40대 부사장 11명·30대 임원 2명

기술 리더 중심 임원 중용

AI·로봇·반도체 등 첨단 기술

5년 만에 임원 인사 증가세

삼성전자가 내년도 정기 임원 인사를 실시했다. 급변하는 산업 환경 속에서 인공지능(AI)·로봇·반도체 등 분야의 기술 리더를 중심으로 중용이 이뤄졌다. 이전보다 전체 승진 규모를 키우면서 연공·서열 위주의 관행을 깨고 30대 상무, 40대 부사장을 발탁한 점도 눈에 띈다.

삼성전자는 25일 부사장 51명, 상무 93명, 펠로우 1명, 마스터 16명 등 총 161명이 승진했다고 밝혔다. 지난해 같은 달 이뤄졌던 인사 때(부사장 35명, 상무 92명, 마스터 10명 등) 보다 승진 대상이 24명 더 늘어났다. 삼성전자 정기 임원 인사 규모는 2021년 214명 이후 2022년 198명, 2023년 187명, 2024년 143명, 2025년 137명으로 감소세였으나 5년 만에 증가세로 바뀌었다.

지난 21일 단행한 정기 사장단 인사에서 대대적인 변화보다 안정에 방점을 둔 것과 달리, 임원 인사에서는 혁신을 중심으로 인사가 이뤄졌다. 이번 인사에서는 미래 사업 전략을 신속하게 실행하기 위해 AI·로봇·반도체 등 각 분야에서 역량이 입증된 인재가 승진 대상에 올랐다. 데이터 지능화, 대규모언어모델(LLM), 로봇 플랫폼, 폴더블, 낸드, 고대역폭메모리(HBM) 등 전략 기술을 주도한 인물들이 부사장·상무로 승진하며 기술 리더십을 강화한 것이 특징이다. 글로벌 기술 패권 경쟁이 격화되는 상황에서 첨단 기술을 중심으로 조직 전반의 기술 대응력을 높이기 위한 의지로 풀이된다.

또 TV·스마트폰·가전·네트워크·반도체 등 주요 사업분야의 경쟁력 강화에 기여한 성과가 크고 향후 핵심적인 역할이 기대되는 리더들을 중심으로 부사장으로 승진시켰다. 회사는 이번 인사에서 '성과주의 인사 원칙'을 견지했다고 설명했다.

특히 연공과 서열에 상관없이 경영성과 창출에 기여하고 성장 잠재력을 갖춘 30대 상무, 40대 부사장을 과감하게 발탁해 미래 경영진 후보군을 확대·강화하기도 했다. 세대교체를 통해 불확실한 경영환경을 돌파할 차세대 경영진 후보군을 육성하겠다는 취지다. 이번 인사에서 30대 상무 승진자는 2명으로, 김철민 디바이스경험(DX)부문 모바일경험(MX)사업부 시스템 퍼포먼스그룹장 상무(39)·이강욱 DX부문 삼성 리서치 AI 모델팀 상무(39) 모두 올해 최연소 상무가 됐다. 40대 부사장 승진자는 총 11명이다.

이와 함께 성별이나 국적을 불문하고 성과를 창출하고 성장 잠재력을 갖춘 인재 발탁을 지속했다. 다양성과 포용성에 기반한 글로벌 인적 경쟁력을 제고했다는 설명이다. 이번 인사에서 여성 임원 승진자는 9명인 것으로 파악됐다.

삼성전자는 "미래 사업 전략을 신속하게 실행하기 위해 AI·로봇·반도체 등의 분야에서 성과 창출을 주도하고 역량이 입증된 인재를 등용했다"며 "미래 기술리더십 확보를 통한 지속 성장의 기반을 마련했다"고 밝혔다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



