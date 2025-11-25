본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'계엄 놀이' 공무원에 양양군 게시판 마비…"당장 파면하라" 민원 폭발

박지수인턴기자

입력2025.11.25 09:40

시계아이콘00분 43초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

당사자 대기발령 조치…경찰 조사도 착수
대통령실 "엄정 조치하라" 지시

양양군청. 양양군

양양군청. 양양군

AD
원본보기 아이콘

강원도 양양군의 공무원이 환경미화원들을 상대로 지속적인 괴롭힘을 이어왔다는 사실이 전해진 가운데, 군 홈페이지에 해당 공무원을 파면하라는 취지의 민원이 폭주하고 있다. 해당 공무원은 대기발령 조치가 된 상황이며 경찰 조사까지 시작됐다.


양양군청 홈페이지 내 자유게시판에는 해당 공무원을 비판하는 글이 다수 올라와 있다. 양양군 소속 운전직 공무원 A씨가 환경미화원들에게 계엄이라는 표현을 하면서 갑질을 하는 '계엄 놀이'를 한 사실이 드러나면서다.

한 군민은 '양양군청 악마 7급 공무원 파면하라'는 제목의 글을 올리면서 "뉴스에 뜬 악마와 같은 행태에 경악을 금치 못했다. 알려지지 않은 피해자들도 있을 테니 세밀한 조사로 모든 죄를 밝혀야 한다"며 "이를 묵인한 상급자들에게도 책임을 물어야 한다"라고 분노했다.


파문이 커지자 양양군도 공식 사과문을 공개했다. 양양군은 보도자료를 통해 "소속 직원 간 직장 내 괴롭힘 사건으로 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 송구스럽게 생각한다"며 "군은 즉시 가해자와 피해 직원을 분리 조치했으며, 조사 결과에 따라 무관용 원칙으로 엄정히 징계하겠다"고 밝혔다.


대통령실도 신속한 조사와 엄정 조치를 지시했다. 23일 대통령실은 "최근 언론 보도를 통해 강원도 양양군 소속 7급 운전직 공무원이 환경미화원들에게 지속적인 괴롭힘과 폭행, 욕설, 협박, 주식매매 강요 등 부적절한 행위를 했다는 의혹이 제기되며 사회적 충격과 공분을 일으키고 있다"며 "이와 같은 행위가 사실이라면 공직자의 기본자세와 품위를 심각하게 훼손함은 물론이고 결코 있어서는 안 될 범죄행위"라고 지적했다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔 [짝퉁의공습]⑪ "언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

"회사원과는 하늘과 땅 차이" "수입 3배까지 높여"…부자 옆으로 갑니다

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

"태권도가 닌자 훈련?"…캐나다 유명 스포츠 채널 표기 논란

난데없이 야구공 크기 우박 쏟아져…152명 병원행에 학교 휴교령까지

'대발이 아버지' 이순재씨 별세91세까지 현역 배우로

김치 해외 수출기록 또 경신…최대 무역국 일본은 '역성장'

새로운 이슈 보기